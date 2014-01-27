کشف بیش 164 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی‌پور امروز افزود: بیش از 164 هزار نخ سیگار قاچاق در زنجان کشف و ضبط شد.



وی، با اشاره به دریافت اخباری مبنی بر انبار سیگار قاچاق در شهرستان تصریح کرد: با کار اطلاعاتی صورت گرفته توسط ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی از این انبار بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان، با اشاره به اینکه تعداد 164 هزار و 600 نخ سیگار از این انبار کشف شده است گفت: پلیس برابر قانون با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد و مردم در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.



سرهنگ خانی پور تاکید کرد که ماموران انتظامی شهرستان‌های خدابنده و ایجرود در بازرسی از دو دستگاه خودرو در محورهای استان زنجان بیش از 7 هزار ثوب البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.



دستگیری 29 خرده‌فروش موادمخدر در زنجان



رئیس پلیس مواد مخدر استان زنجان گفت: در طرح پاکسازی مناطق آلوده 29 خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ مختار شیر محمدی ، افزود: طرح پاکسازی مناطق آلوده از حیث مواد مخدر در همه شهرستان‌های استان زنجان اجرا شده است.



وی ادامه داد: در طرح پاکسازی مناطق آلوده 29 خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.



رئیس پلیس مواد مخدر استان زنجان افزود: یکی از مشکلات و معضلات اساسی و اجتماعی در جوامع قاچاق مواد مخدر توزیع و مصرف آن است.



سرهنگ شیر محمدی ،با اشاره به اینکه بی‌گمان این پدیده در جامعه اثرات منفی بر جای می‌گذارد، بیان داشت: این پدیده باعث بروز بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.



وی گفت: در راستای درخواست‌ها و انتظارات مردم شریف استان زنجان طرح پاکسازی مناطق آلوده از حیث موادمخدر با همکاری ماموران انتظامی در سطح استان زنجان اجرا شده است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، به اهداف برگزاری طرح پاکسازی موادمخدر اشاره کرد و ادامه داد: این طرح با هدف برخورد با خرده فروشان موادمخدر و معتادان پرخطر استان زنجان اجرا شده است.



سرهنگ شیر محمدی افزود: در اجرای این طرح 29 خرده فروش موادمخدر و 14 معتاد پرخطر دستگیر شدند.



وی تصریح کرد: از این متهمان مقداری انواع موادمخدر و آلات و ادوات استعمال مواد کشف شد و اقدامات قانونی در این زمینه صورت گرفته است.