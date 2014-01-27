پیوند آسمانی هفت زوج بسیجی در پارک موزه دفاع مقدس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز زندگی مشترک زوج بسیجی ساروی در جوار حرم شهدای گمنام پارک موزه دفاع مقدس مازندران افزود: تاکنون هفت مراسم عقد و ازدواج در این مکان مقدس برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در مراسم امروز، زوج بسیجی ساروی(علی کاشی 21 ساله و زهرا براری 17ساله) در جوارحرم شهدای گمنام پارک موزه دفاع مقدس مازندران آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

سردار عبدالله ملکی در این مراسم ضمن اهداء هدایا به عروس و داماد برای این زوج بسیجی آرزوی خوشبختی کرد.

همچنین علی کاشی زوج بسیجی ساروی نیز هدف از این اقدام معنوی را تبرک جستن از سیره شهدا و الگو گیری از سبک زندگی این قهرمانان همیشه جاوید در زندگی خود اعلام کرد و گفت: معنویت حاکم بر این فضای مقدس سبب شد تا مراسم عقد و ازدواج مان را در این مکان روحانی برپا کنیم.