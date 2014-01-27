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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

سهميه حجاج ايراني مشخص شد

سهميه حجاج ايراني مشخص شد

رئيس سازمان حج و زيارت ايران گفت: سهمیه حجاج ایرانی در حج سال آینده ، 61 هزار و 677 نفرتعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت ايران از تلاشهاي پادشاهي عربستان در اجراي طرح‌هاي توسعه تاريخي حرمين شريفين و مشاعر مقدسه تشکر كرد و هدف از اجراي آن را راحتي و ايجاد فضاي مطمئن براي حجاج و عمره گزاران در اداي مناسك خود دانست.

بندر حجار وزیر حج عربستان هم تاكيد كرد: درخواست عربستان از كشورهاي جهان براي كاهش ۲۰ درصدي تعداد حجاج خود در موسم حج امسال (سال ۱۴۳۵ قمري) به سبب طرح‌هاي توسعه اعمال خواهد شد تا حجاج بتوانند مناسك خود را به راحتي و آساني به جا آورند.

تعداد حجاج ايران براي موسم حج سال ۱۴۳۵ ق (حج ۹۳) همان تعداد حجاج موسم سال گذشته (۱۴۳۴ ق) خواهد بود كه تعدادشان، ۶۱ هزار و ۶۷۷ نفر بود.

سعيد اوحدي رئيس سازمان حج ايران از تلاشهاي دولت عربستان در اجراي طرحهاي توسعه تاريخي در حرمين شريفين و مشاعر مقدسه تمجيد كرد.

کد مطلب 2222754

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