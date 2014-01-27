به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی اظهار کرد: جایگزین کردن نیروی کار بومی به جای اتباع خارجی در کاهش نرخ بیکاری نقش دارد و این امر به صورت جدی در دوره فعالیت بنده دنبال می شود.

وی با اعلام اینکه ظرفیت‌های تشکل‌ها و شورای تامین، میزان فشار را بر گروه‌های کارگری کاهش داد، افزود: همکاری بیشتر با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاون از اولویت‌های کاری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر سیاست سه‌جانبه‌گرایی بر مبنای توجه به کارگر، کارفرما و این نهاد به منظور رفع مشکلات کارگران دنبال می شود.

به گفته وی اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در رفع مشکلات کارگران موثر است.