به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسانرضوی اظهار کرد: جایگزین کردن نیروی کار بومی به جای اتباع خارجی در کاهش نرخ بیکاری نقش دارد و این امر به صورت جدی در دوره فعالیت بنده دنبال می شود.
وی با اعلام اینکه ظرفیتهای تشکلها و شورای تامین، میزان فشار را بر گروههای کارگری کاهش داد، افزود: همکاری بیشتر با تشکلهای کارگری، کارفرمایی و تعاون از اولویتهای کاری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر سیاست سهجانبهگرایی بر مبنای توجه به کارگر، کارفرما و این نهاد به منظور رفع مشکلات کارگران دنبال می شود.
به گفته وی اجرای اصل سه جانبهگرایی در رفع مشکلات کارگران موثر است.
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