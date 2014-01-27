طرح کلان ازدواج تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشستی با کارشناسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قم با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج، گفت: برای تسهیل امر ازدواج و تامین سلامت نسل جوان، باید افزون بر پژوهش های جدید و فرآوری اندوخته ها و اندیشه های موجود معلق در فضای فکری حوزه و دانشگاه، از ظرفیت قانونی نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به اشتراک پاره ای از دستگاه ها در داشتن اهتمام و دغدغه وِیژه نسبت به سلامت و کوشش برای تسهیل ازدواج جوانان، ابراز داشت: برای افرایش سلامت و رفع مشکل ازدواج جوانان و رسیدن به توافق همکاری میان این دستگاه ها، باید فعالیت های مهمی در پیش گرفته شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: ازدواج پدیده ای اجتماعی است که نمی توان آن را از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی بین المللی جدا کرد؛ بنابراین باید طرحی کلان در زمینه ازدواج که ابعاد مختلف موضوع را به خوبی در برگیرد، تدوین شود.

وی افزود: می‌توانیم مطالعاتی را به انجام برسانیم که خروجی آن در قالب های گوناگونی ارائه گردد و یا فعالیت های علمی ناظر به حوزه های اجتماعی را در فرآیندی پژوهشی مورد بررسی قرار دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: می توان پوشش همگانی برای تدوین یک سند قابل عرضه به مجامع فرهنگی، اجتماعی و تقنینی در ارتباط با سلامت نسل جوان در پیش گرفت و در آن راهکارهای عالمانه و تاثیرگذاری ارائه گردد.

وی با اشاره به این که در عرصه پژوهش در امر سلامت و ازدواج، باید دست اقداماتی تعریف سازی، شاخص پردازی، و توصیف نمایی را انجام داد، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد با برگزاری حلقه‌های علمی با حضور متخصصان حوزه و دانشگاه، به صورت خرد و کلان فعالیت هایی را در عرصه سلامت آغاز نماید.

دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت نیز در این نشست، کاهش سن ازدواج جوانان، افزایش سن بارداری، ایجاد فاصله زیاد میان فرزند اول و فرزندان بعدی و مشکلات بعد از ازدواج زوجین را نگران کننده دانست.

دکتراحمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز پیشنهاد داد: بانک اطلاعاتی شامل کتاب، فیلم، رمان، مجله و خبرنامه ها و سایر اقدامات درارتباط با ازدواج جمع آوری و فرآوری شود و برای رفع کاستی ها و خلآ های موجود در این زمینه تلاش اساسی صورت گیرد.