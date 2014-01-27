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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

حجت الاسلام مبلغی:

طرح کلان ازدواج تدوین شود

طرح کلان ازدواج تدوین شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ازدواج پدیده‌ای اجتماعی است که نمی‌توان آن را از مسائل فرهنگی و اجتماعی جدا کرد، براین اساس باید طرحی کلان در زمینه ازدواج که ابعاد مختلف موضوع را به خوبی در برگیرد، تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشستی با کارشناسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قم با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج، گفت: برای تسهیل امر ازدواج و تامین سلامت نسل جوان، باید افزون بر پژوهش های جدید و فرآوری اندوخته ها و اندیشه های موجود معلق در فضای فکری حوزه و دانشگاه، از ظرفیت قانونی نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به اشتراک پاره ای از دستگاه ها در داشتن اهتمام و دغدغه وِیژه نسبت به سلامت و کوشش برای تسهیل ازدواج جوانان، ابراز داشت: برای افرایش سلامت و رفع مشکل ازدواج جوانان و رسیدن به توافق همکاری میان این دستگاه ها، باید فعالیت های مهمی در پیش گرفته شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: ازدواج پدیده ای اجتماعی است که نمی توان آن را از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی بین المللی جدا کرد؛ بنابراین باید طرحی کلان در زمینه ازدواج که ابعاد مختلف موضوع را به خوبی در برگیرد، تدوین شود.

وی افزود: می‌توانیم مطالعاتی را به انجام برسانیم که خروجی آن در قالب های گوناگونی ارائه گردد و یا فعالیت های علمی ناظر به حوزه های اجتماعی را در فرآیندی پژوهشی مورد بررسی قرار دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: می توان پوشش همگانی برای تدوین یک سند قابل عرضه به مجامع فرهنگی، اجتماعی و تقنینی در ارتباط با سلامت نسل جوان در پیش گرفت و در آن راهکارهای عالمانه و تاثیرگذاری ارائه گردد.

وی با اشاره به این که در عرصه پژوهش در امر سلامت و ازدواج، باید دست اقداماتی تعریف سازی، شاخص پردازی، و توصیف نمایی را انجام داد، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد با برگزاری حلقه‌های علمی با حضور متخصصان حوزه و دانشگاه، به صورت خرد و کلان فعالیت هایی را در عرصه سلامت آغاز نماید.

دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت نیز در این نشست، کاهش سن ازدواج جوانان، افزایش سن بارداری، ایجاد فاصله زیاد میان فرزند اول و فرزندان بعدی و مشکلات بعد از ازدواج زوجین را نگران کننده دانست.

دکتراحمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز پیشنهاد داد: بانک اطلاعاتی شامل کتاب، فیلم، رمان، مجله و خبرنامه ها و سایر اقدامات درارتباط با ازدواج جمع آوری و فرآوری شود و برای رفع کاستی ها و خلآ های موجود در این زمینه تلاش اساسی صورت گیرد.

 

کد مطلب 2222759

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