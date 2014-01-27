بهبود عملکرد منطقه آزاد اروند با توجه به توسعه محدوده

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی پیش از ظهر امروز در جلسه علنی بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری با اشاره به پیوستن تمامی شهر آبادان به منطقه آزاد اروند گفت: اگر قرار باشد منطقه آزاد عملکردی همچون گذشته داشته باشد این پیوند نه تنها باری از روی دوش مردم بر نمی دارد که مشکلات مردم را نیز بیشتر می کند.



وی افزود: اگر منطقه آزاد اروند بخواهد به طور خاص در بحث تغییر مدیریتها ورود کند چه بسا همان بلایی که به دلیل برخی مخالفتها بر سر شهرداری خرمشهر وارد آمد بر سر آبادان نیز بیاید.



بهشتی با استقبال از طرح موضوع تدوین طرح جامع شهری آبادان و خرمشهر از سوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این طرح می تواند در بهبود وضعیت عمرانی، مهندسی و معماری شهرهای آبادان و خرمشهر نقش موثری داشته باشد.



وی با اشاره به عملکرد ضعیف منطقه آزاد اروند در خصوص مناطق تحت پوشش این سازمان از جمله دهکده بریم که هنوز در گیر و دار مشکلات ریز و درشت فراوانی است، تصریح کرد: اگر مسئولان این سازمان بخواهند به همان رویه پیشین کارها را ادامه دهند به طور قطع هیچ نفعی نه برای مردم و نه برای سازمان منطقه آزاد اروند در برنخواهد داشت.



رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره مدیریت جدید منطقه آزاد اروند و سیاست قابل قبول وی در خصوص محرومیت زدایی از چهره شهرهای آبادان و خرمشهر که در گفتگوی وی با رسانه ها نیز مطرح شد، یادآور شد: امید می رود تا با عملیاتی شدن تصمیمات وبرنامه ها تحول خوبی را در منطقه به ویژه در بحث تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحها شاهد باشیم.



بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد قابل توجه بودجه آبادان در طی سنوات گذشته تاکنون گفت: بودجه شهرداری آبادان در سال 75 تنها 11 میلیارد تومان بود واین در حالیست که امروز این بودجه به یک صد میلیارد تومان برای سال 93 تعریف شده است.



وی افزود: بخشی از بودجه شهرداری آبادان نیز از محل عوارض آلایندگی و ارزش افزوده تامین می شود

