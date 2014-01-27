پرداخت 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای سرمایه گذاری و اشتغال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی امسال 220 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: دراین راستا بانک کشاورزی رتبه اول و بانک صادرات نیز رتبه دوم پرداخت تسهیلات را دارند.

وی از تحقق 80 درصدی اعتبارات 20 هزار میلیارد ریالی بنگاههای زود بازده اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: با اجرای طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی 70 هزار طرح با ایجاد فرصت اشتغال برای بالغ بر 130 هزار نفر در آذربایجان غربی اجرایی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن انتقاد از ظاهرسازی برخی مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص صورت وضعیت دستگاه متبوع خود، گفت: این اقدامات زیرساخت لازم برای ایجاد ایجاد زمینه عقب ماندگی استان در مولفه های سرمایه گذاری و .... را ایجاد می کند.

قربانعلی سعادت خواستار رونق در حوزه سرمایه گذاری، حل مشکل اشتغال و توسعه صنعت در آذربایجان غربی شد و گفت: یکی از وظایف اساسی مسئولان، جمع آوری معوقات بانکی بوده بطوریکه درآمد کشور در دست عده ای خاص بلوکه شده و اعتماد مردم به بانکها و دولت در سایه همین اقدامات پایین آمده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی زود بازده در استان شد و اعلام کرد: پایداری و ناپایداری شغل های ایجاد شده در چند سال اخیر باید مورد بررسی قرار گرفته و در کنار آن باید میزان اشتغال موجود در استان نیز حفظ شود.

سعادت مخاطب شناسی در ارائه تسهیلات مختلف بانکی و حمایت از افراد مستعد و کاردان در عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی را ضروری دانست.