کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته علمی این کنفرانس وکنگره گفت: کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی درآسیا و اقیانوسیه، بامحوریت موضوع تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی 11 تا 13 شهریورماه 1393 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.



کرمی دهکردی افزود: انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران و دانشگاه زنجان با همکاری مجمع جهانی خدمات مشاوره ای روستایی، مجمع خدمات مشاوره روستایی آسیا و اقیانوسیه، دانشگاه تهران، دانشگاه واخنینگن هلند، مجمع جهانی روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، بانک کشاورزی و دیگر موسسات از صاحبنظران و علاقه مندان دعوت می کند باارایه دیدگاهها، آثار و پیشنهادهای خود در خصوص این همایش از طریق چکیده و مقالات پژوهشی، نظری، فلسفی و کاربردی بر غنا و کیفیت آن بیفزایند.



وی تصریح کرد: امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، درسطح دنیا با چالش های پیچیده ای همچون بحرانهای زیست محیطی، ناامنی غذایی، ناامنی معیشت روستایی، گرسنگی و فقر مواجه هستند.



کرمی دهکردی گفت: سازمان ملل متحد در شصت و ششمین مجمع عمومی خود سال 2014 را بعنوان سال بین المللی کشاورزی خانوادگی (IYFF) اعلام کرده است تا بدینوسیله ازموسسه های مختلف بین المللی و ملی، همچنین سازمان های کشاورزان و سازمان های غیردولتی دعوت به همکاری کرده و اهمیت کشاورزی خانوادگی (فعال در تولیدات کشاورزی، جنگلداری، زندگی عشایری و آبزیان) و کشاورزی خرده مقیاس را بیشتر کند.



وی هدف از این اقدام را جلب توجه دنیا برنقش اساسی کشاورزی درمدیریت این چالشها، از طریق بازیابی جایگاه آن در محور سیاست های کشاورزی، زیست محیطی و اجتماعی ذکرکرد.



کرمی دهکردی مدیریت این چالش ها را مستلزم دامنه گسترده ای از بحث و همکاری ها در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی خواند و افزود: در بین راهبردهای مختلف حمایت از کشاورزان خانوادگی، آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی سعی کرده اند نوآوری ها را بین این کشاورزان تسهیل و شبکه سازی کنند، همچنین ظرفیت های اجتماعی خود را به منظور بهبود معیشت های آنها، افزایش امنیت غذایی و حفاظت از منابع طبیعی ارتقا بخشند.



وی ادامه داد: اکثر کشاورزان در دنیای در حال توسعه در مزارع خانوادگی کوچک مقیاس به صورت فردی، شراکتی یا جمعی تولید می کنند.



کرمی دهکردی گفت: این کشاورزان در برابر چالش های ذکر شده نسبت به دیگر کشاورزان آسیب پذیرتر بوده و به حمایت ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی بیشتری نیاز دارند.



وی یادآور شد : موضوع اصلی این همایش ملی- بین المللی «تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی» انتخاب شده تا فرصتی برای پژوهشگران و اندیشمندان فراهم شود که دانش، تجارب و یافته های پژوهشی خود را در ارتباط با رهیافت های ترویج و توسعه روستایی و کشاورزی جهت پشتیبانی از این کشاورزان و مدیریت این چالش ها به اشتراک بگذارند.



کرمی ابراز امیدواری کرد، این رویداد علمی فضایی جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه دانش ترویج و آموزش کشاورزی و خدمات مشاوره ای در سطح بین المللی و کشور ایران فراهم کرده و موجب گسترش و تقویت هرچه بیشتر پیوندهای فعالان حوزه های اندیشه و عمل، استادان دانشگاه، صاحبنظران و دانش پژوهان، مسوولان و مدیران، دانشجویان و کارشناسان این حوزه شود.