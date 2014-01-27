به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ساوه شمشکی در نشست خبری امروز دوشنبه فدراسیون اسکی با یادآوری این که پیش از انقلاب 5 دوره در بازی های المپیک زمستانی شرکت داشتیم اظهار داشت: آن زمان ورزش های زمستانی در حال توسعه بود و تا سال 1198 هم تعداد کشورها خیلی زیاد نبود به همین دلیل حضور در بازی های المپیک زمستانی بدون سهمیه بود و از هر کشور 4 نفر می توانستند شرکت کنند.

وی ادامه داد: اما از سال 1998 و به دنبال افزایش کشورها و توسعه ورزش های زمستانی IOC تصمیم گرفت بر اساس یک معیار خاص شرکت کنندگان در المپیک زمستانی را معرفی کند. بر این اساس تصمیم گرفته شد تا ورزشکاران اعزامی به المپیک بر اساس کسب سهمیه معرفی شوند ضمن اینکه برای کشورهای زیر 30 نفر 4 ورزشکار، زیر 100 نفر 3 ورزشکار و زیر 500 نفر هم 2 ورزشکار در نظر گرفته شد.

نماینده وزارت ورزش در توسعه ورزش های زمستانی با بیان اینکه آن زمان ایران فقط در اسکی آلپاین و رشته های مارپیچ کوچک و بزرگ فعالیت داشت خاطرنشان کرد: پس از آن به تدریج فعالیت در اسکی صحرانوردی را هم آغاز کردیم و توانستیم در المپیک آمریکا از این رشته هم نماینده داشته باشیم.

رئیس پیشین فدراسیون اسکی تاکید کرد: ایران در المپیک 2006 ایتالیا دو نماینده داشت. البته در المپیک های 98 و 2002 اسکی بازان آلپاین ما می توانستند فقط در ماده مارپیپچ کوچک شرکت کنند اما در المپیک 2006 اجازه شرکت در مارپیچ بزرگ را هم پیدا کردیم و این نشان از پیشرفت اسکی بازان ایران را داشت.

وی با بیان اینکه در المپیک 2010 کانادا ایران با دو ورزشکار مرد در رشته آلپاین شرکت کرد گفت: در این بازی ها برای نخستین بار در بخش بانوان هم نماینده داشتیم که در همین رشته آلپاین شرکت کرد. پس از آن و در سال 2011 با حضور در بازی های آسیایی قزاقستان توانستیم برای اولین بار در تاریخ اسکی ایران بین 28 کشور شرکت کننده یکی از 8 کشور مدار آور شده و رتبه ششم را به خود اختصاص دهیم.

ساوه شمشکی با بیان این که از سال 83 و بر اساس اعلام IOC مبنی بر اینکه ورزشکاران باید در تورنمنت های بین المللی ثبت شده در تقویم جهانی شرکت کنند، باشگاه های خود را فعال کردیم اظهار داشت: از همان سال مسابقات لیگ خود را در تقویم فدراسیون جهانی به ثبت رساندیم به این شرط که این رقابت ها با حضور ناظر جهانی برگزار شود.

وی تصریح کرد: تا قبل از این از مجموع 10- 15 مسابقه ای که اسکی بازان در آن شرکت می کردند نتیجه دو مسابقه برای مشخص شدن وضعیت آنها جهت حضور در المپیک محاسبه می شد اما برای المپیک 2014 از طرف IOC اعلام شد که عملکرد اسکی بازان در 5 مسابقه ای که در آن حضور داشتند در تعیین سهمیه محاسبه خواهد شد و این یعنی سخت تر شدن شرایط با همه این ها ما برای این بازی ها موفق به کسب 5 سهمیه شدیم. در این میان و برای نخستین بار در بخش صحرانوری بانوان هم صاحب سهمیه شدیم.

رئیس پیشین فدراسیون اسکی در بخشی از صحبت های خود که در ابتدای نشست خبری مطرح شد، گفت: تا پیش از این پولی می دادیم تات کشورهای دیگر به ایران بیایند اما حالا وضعیت برعکس شده است چون ورزشکاران کشورهای آسیایی به دنبال سهمیه در ایران هستند. سه هفته پیش دو دوره مسابقات آلپاین برگزار کردیم که بازیکنان خارجی با هزینه خود در آن شرکت کردند.

عیسی ساوه شمشکی در بخشی از نشست خبری که مربوط به پاسخگویی به پرسش نمایندگان رسانه ها بود با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده نسبت به کمبود امکانات و عدم حمایت های لازم از اسکی بازان گفت: من هیچوقت واقعیت را نگفتم اگر آنها را می گفتم هیچ یک از این 5 نفر المپیکی نمی شدند اگر واقعیت را بگویم متوجه خواهید شد که در این 37 سال چه اتفاقاتی افتاده است. ما هنوز پیست نداریم که با خیال آسوده به ورزشکاران مان بگوییم برای تمرین به آنجا بروید و باید برای این کار نامه نگاری های زیادی کنیم با همه اینها اسکی را حفظ کردیم.

وی با بیان اینکه ابتدای انقلاب فقط تهران دارای پیست بود اما الان تمام شهرهای برف خیز مجهز به پیست هستند یادآور شد: در ابتدای انقلاب با این امید که پیست اختصاصی داشته باشیم دو پیست شمشک و دیزین که در اختیار یک شرکت بود را پس گر فتیم اما از آنجا که فدراسیون ها نهادهایی عمومی غیر دولتی هستند این دو پیست به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی واگذار شد. این شرکت این پیست ها را سه سال به ما اجاره داد اما بعد از آن اجاره 350 میلیونی را به 500 میلیون افزایش داد.

نماینده وزارت ورزش در توسعه ورزش های زمستانی با یادآوری اینکه پیش از انقلاب اسکی بازان ایران 5-6 ماه برای تمرین به فرانسه می رفتند گفت: با این حال فاصله آنها نسبت به ورزشکاران امروز زیاد بود. در کل این را بگویم اسکی بازان ما زمانی مدال آور می شوند که 8 ماه با ورزشکاران اروپایی رقابت داشته باشند نه با خودشان.