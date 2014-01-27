کره‌ جنوبی در پی بهبود روابط با همسایه شمالی/ هشدار رئیس جمهوری هند درباره فساد سیاستمداران

نپال



شینهوا در مطلبی از درخواست رئیس جمهوری نپال برای تشکیل دولت متحد در هفته آتی و دو ماه پس از انتخابات پارلمانی خبر داد و نوشت در صورت به توافق نرسیدن احزاب برای انتخاب نخست‌ وزیر "رام باران یاداو " خود وارد عمل شده و نخست‌ وزیر را به پارلمان پیشنهاد می دهد.



چین



نشریه پیپل نیز از درخواست "یو ژنگ شنگ" یکی از اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین برای مدیریت سخت‌ گیرانه فعالیت‌ های مذهبی در سراسر این کشور در پی کشته شدن 12 نفر در جریان انفجار در استان سین کیانگ چین خبر داد.



شبه جزیره کره



نیویورک تایمز نیز از پیشنهاد کره‌ جنوبی به کره شمالی برای از سرگیری دیدار خانواده‌ های جدا شده کره‌ ای در روزهای 17 و 22 فوریه (28 بهمن و 3 اسفند) سال جاری خبر داد.



کیم ایو- دو یکی از سخنگویان دولت کره جنوبی نیز از دیدار مقامات صلیب سرخ این کشور با همتایان خود در چهارشنبه در مرز دو کره با هدف گفتگو درباره از سرگیری دیدار خانواده‌ های جدا شده کره‌ ای در کوهستان "الماس" واقع در جنوب شرقی کره شمالی خبر داد.



کره جنوبی پیشتر از همسایه شمالی خود خواسته بود اجازه دهد خانواده های جدا افتاده از یکدیگر طی جنگ 1950 تا 1953 با یکدیگر دیدار کنند.



این اقدام در راستای کاهش تنش های سیاسی بین دو کره پس از بالاگرفتن اختلافات در ماههای گذشته انجام می شود. گفتنی است رزمایش های نظامی مشترک کره جنوبی که آزمایش های موشکی همسایه شمالی اش را به دنبال داشت، سبب شد دو کشور تا مرز جنگی دیگر پیش بروند.



چین



خبرگزاری فرانسه نیز از هشدار پراناب موخرجی رئیس جمهوری هند درباره فساد سیاستمداران و خشم مردم در قبال این موضوع و همچنین تعهدات نادرست انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات در مه سال 2014 خبر داد.



مالزی



رویترز نیز از توقف عملیات پلیس مالزی علیه مهاجرین غیرقانونی در آستانه سال نو چینی خبر داد و گزارش داد: چینی ها در مالزی بر این باورند این عملیات باعث کاهش سفر گردشگران به این کشور شده و بازار سال نو چینی را از رونق انداخته است.