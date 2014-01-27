به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حقی در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر دوشنبه در محل انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه برگزار شد‏، اظهار داشت: پس از ارزیابی دقیق آثار رسیده به پانزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه 42 اثر کاندیدای آثار برتر بودند که از میان آن ها از صاحبان یازده اثر به عنوان آثار برگزیده تجلیل و همچنین 15 اثر شایسته تقدیر و 16 اثر به عنوان تحسین شده تقدیر می شود.

وی بیان داشت: همچنین در جشنواره کتاب سال حوزه از دو شخصیت علمی تجلیل می‌شود که یکی از آنها آیت الله العظمی جوادی آملی به پاس تالیفاتی که طی 60 سال گذشته داشته اند و دیگری عبد العزیز طباطبایی‏، احیاگر تراث شیعه می‌باشد که در آثار مکتوب شیعه فعالیت داشته و کتابخانه نسخ خطی از این عالم به یادگار مانده است.

دبیر جشنواره کتاب سال حوزه عنوان کرد: در این دوره از جشنواره 12 اثر از بانوان به دبیرخانه ارسال شده است و متاسفانه برای دومین سال، برگزیده ای از میان بانوان نداریم.

حجت الاسلام حقی با بیان این که 72 پایان نامه سطح چهار به دبیرخانه ارسال شده است، ابراز داشت: 280 ناشر ایرانی و چهار ناشر غیر ایرانی از کشور لبنان و آمریکا و 29 مولف غیر ایرانی و 692 مولف ایرانی به این جشنواره آثار ارسال کرده اند که از این تعداد 89 اثر در گروه کلام‏، ‌81 اثر در گروه تاریخ و 63 اثر در گروه فقه به ترتیب بیشترین آثار را در 16 گروه علمی به خود اختصاص دادند.

افزایش کیفی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره

وی ابراز داشت: تعداد آثار ارسال شده به این دوره از جشنواره، 19 اثر نسبت به دوره قبل کمتر بوده اما از لحاظ کیفی آثار در وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته قرار داشتند به طوری که 26 درصد آثار از مرحله اجمالی به مرحله بعد راه یافتند در حالی که این آمار در سال گذشته 20 تا 21 درصد و به طور میانگین طی هشت سال گذشته این میزان 19 درصد بوده است که نشان از قوت و استحکام داشتن آثار ارسالی در این دوره است.

حجت الاسلام حقی تصریح کرد: آیت الله جوادی آملی، اساتید سطح عالی حوزه علمیه، پژوهشگران، نویسندگان نمونه و صاحبان نشریات، نمایندگان بیوت مراجع عظام و مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور از مهمانان این جشنواره می‌باشند و به گونه‌ای این جشنواره یک محفل علمی است.

تحلیل 8 هزار کتاب

وی یادآور شد: طی هشت سال گذشته در جشنواره کتاب سال حوزه هشت هزار کتاب دریافت شده است که مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته‌اند و در این جشنواره کتاب وضعیت شناسی کتاب سال حوزه رونمایی می‌شود.

دبیر جشنواره کتاب سال حوزه بیان کرد: توجه به نیازهای روز مخاطبان، نوآوری و نظریه پردازی و رتبه علمی، روش مندی آثار‏، تاثیرگذاری بر مخاطبان در آثار ترویجی از جمله شاخص هایی بود که داوران در ارزیابی آثار به آن توجه داشتند.

وی ادامه داد: همچنین 20 درصد امتیاز به چگونگی ساختاری و سوری آثار مربوط بود و آثاری که در موضوع های بیداری اسلامی بود در گروه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند.