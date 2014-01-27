عباسی: حضورم یک مساله را ثابت کرد/ سلطانی: وظیفه سنگینی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست خبری امروز دوشنبه فدراسیون اسکی که در آستانه اعزام کاروان اسکی به بازی‌های المپیک زمستانی 2014 روسیه برگزار شد، فروغ عباسی که در مسابقات آلپاین رشته مارپیچ کوچک موفق به کسب سهمیه شده است، اظهار داشت: بعد از حضور در این بازی‌ها در مسابقات آسیایی جوانان شرکت می کنم از همه کسانی که کمک کردند تا به اینجا برسم و در این رویدادها حضور داشته باشم، تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: حضور من در تیم ملی اسکی برای شرکت در بازی های المپیک زمستانی نشان می‌دهد که فدراسیون اسکی مختص شمشکی ها و دیزینی ها نیست همانطور که از نامش پیداست ما تیم ملی داریم و تیم ملی جای همه است.

فرزانه سلطانی دیگر بانوی اسکی باز اعزامی به بازی های المپیک زمستانی است که برای اولین بار موفق به کسب سهمیه این بازی ها در ماده صحرانوردی شده است.

وی در این نشست خبری با بیان اینکه برای اولین بار در بازی های المپیک زمستانی شرکت می کنم، گفت: وظیفه سنگینی بر دوشم است، اما با انگیزه کامل و تکنیک خوب در مسابقات حاضر خواهم شد.

این اسکی باز المپیکی تصریح کرد: رشته ما سخت است. ما به حمایت بیشتر نیاز داریم، اما در کل اطمینان دارم در آینده می توانیم نتایج خوبی بگیریم.