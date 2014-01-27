شورای شهرستان ساری محدودیت منابع مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهرستان افزود: شورای شهرستان برای پیشبرد امور نیازمندمنابع است و باید حمایتهای لازم از آن صورت گیرد.

وی اظهار داشت: برای توسعه و ارتقای جایگاه شهرستان ساری باید تلاش و برنامه ریزی صورت گیرد تا این منطقه به جایگاه واقعی اش دست یابد.

وی عنوان کرد: براي احقاق حق مردم از هيچ كس واهمه اي نداريم اما جايگاه نيرو و منابع مالي شورا بايد مشخص باشد تا بتوان كاري از پيش برد و ما از مسئولان در جلسات خود دعوت مي كنيم و پيگير وظيفه نظارتي خود هستيم.

كوروش يوسفي عضو شورای شهر نیز تعامل بین شورای شهر و شهرستان را لازم دانست و گفت: برای توسعه ساری باید شوراها تعامل مطلوبی با هم داشته باشند.

وی با بیا اینکه، مرکز استان از کم توجهی رنج می برد گفت: برای توسعه شهرستان باید دستورالعملی تدوین و اجرایی شود.

به گفته یوسفی، بايد كاري كنيم توجه مسئولان به ساري بيشتر شود و اين باور و اعتقاد در مسئولان اجرايي ايجاد شود كه با حمايت شوراها مي توانند براي تقويت مركز استان گام بردارند.