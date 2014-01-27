248 میلیارد ریال کمک های مردمی توسط کمیته امداد قزوین جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در این نهاد انقلابی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین با هدف گسترش حضور عمومی، توانمندسازی سلامت خانواده ها، اصلاح سبک زندگی، جذب و مشارکت حداکثری مردم در مسیر توانمندی خانواده ها فعالیت های خود را تنظیم و اجرایی کرده است.

90 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان



وی افزود: در حال حاضر حدود 90 هزار نفر به صورت دائمی و غیر دائمی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هستند که 46 هزار نفر آنها خدمات مختلف و مستمری دائمی دریافت می کنند که 59 درصد افراد تحت پوشش در روستاها و 41 درصد در شهرها هستند.



صفری بیان کرد: 69.7 درصد جامعه هدف این نهاد را بانوان و 30.3 درصد را مردان تشکیل می دهند و نگاه ما به تقویت بنیه مالی و مهارتی زنان سرپرست خانوار ویژه است و تلاش می کنیم این افراد مستقل شوند.

حمایت از 2237 یتیم استان/ پرداخت 37 میلیارد ریال به ایتام



این مسئول تصریح کرد: در استان قزوین 19 هزار و 455 حامی خیر سرپرستی و حمایت مالی، معنوی و فرهنگی و عاطفی از دو هزار و 237 یتیم را بر عهده دارند که نسبت به سال قبل از افزایش 15.7 درصدی حامیان برخوردار بوده ایم.

صفری گفت: سرانه واریزی به حساب ایتام در استان قزوین مبلغ 190 هزار و 600 تومان و دو برابر سرانه کشوری است که با برنامه ریزی انجام شده این رقم تا پایان سال به 220 هزار تومان خواهد رسید.



وی اضافه کرد: خیرین و نیکوکاران استان در 9 ماهه امسال 37 میلیارد و 308 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند و خوشبختانه هیچ یتیم بدون حامی در استان نداریم.



این مسئول از بیمه آتیه 362 یتیم در استان خبر داد و اظهارداشت: با تامین و پرداخت ماهانه 20 هزار تومان بیمه آتیه افراد بی سرپرست فراهم شده که بعد از 18 سال حدود 100 میلیون تومان به این افراد پرداخت خواهد شد که زندگی آنها را تامین می کند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یادآورشد: در حوزه خدمات فرهنگی سه هزار و 132 دانش آموز و 951 دانشجو و در مجموع حدود چهار هزار نفر تحت پوشش خدمات فرهنگی این نهاد در قالب نظام جامع آموزش خانواده قرار دارند.

صفری بیان کرد: برگزاری اردوهای زیارتی، تفریحی، کانون های فرهنگی، تربیتی برای غنی سازی اوقات فراغت افراد تحت پوشش برای ارتقاء عقل معاش دانش آموزان از دیگر کارهای فرهنگی است که در این راستا در سال جاری شش میلیارد و 200 میلیون ریال در این بخش هزینه شده که نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش داشته است.



شش هزار دختر در شرایط ازدواج در کمیته امداد



این مسئول بیان کرد: در حال حاضر حدود شش هزار دختر در شرایط ازدواج قرار دارند که در سال جاری یک هزار و 38 مورد تامین جهیزیه افراد انجام شده که 740 میلیون تومان کمک هزینه جهیزیه به نیازمندان پرداخت شده که از رشد 52 درصدی برخوردار بوده است.



وی افزود: برای تامین جهیزیه هر مددجو یک میلیون تومان در سال گذشته و امسال دو میلیون تومان پرداخت می شود که این کار در راستای بستر سازی برای ازدواج آسان صورت می گیرد.



آزادی 18 زندانی نیازمند غیر عمد/ اشتغالزایی یک هزار و 771 نفر



صفری یادآورشد: کمک به زندانیان نیازمند در جرائم غیرعمد هم از دیگر فعالیت های این نهاد است که در سال جاری با کمک 933 میلیون و 200 هزار تومانی خیرین تعداد 18 زندانی نیازمند غیر عمد آزاد شدند.



این مسئول گفت: کمک به معیشت ماهانه با تهیه سبد عمومی، مشاوره، اشتغال و خودکفایی و فعالیتهای فرهنگی، امور درمانی و بهبود معیشت

خانواده ها از امور مهمی است که اجرایی شده و در سه سال گذشته زمینه خودکفایی 5500 خانواده تحت پوشش فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته هشت هزار و 300 شغل برای خانواده های کمیته امداد ایجاد شد و امسال هم علیرغم محدودیت های اعتباری

تاکنون یک هزار و 771 شغل ایجاد شده که 400 مورد کاریابی و یک هزار و 331 مورد با حمایت هایی که در حوزه وام انجام شده صورت گرفته است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین بیان کرد: 78 میلیارد و 500 میلیون ریال برای فعالیت های اشتغالزایی در استان هزینه شده که این طرحها در قالب فعالیت های قالیبافی، تهیه خودرو برای کار، واحد صنفی، امور کشاورزی و دامداری اجرا شده است.



وی افزود : طرح اشتغالزایی و خودکفایی افراد تحت پوشش در سال جاری 9 درصد رشد داشته که امیدواریم با همکاری بانکها این طرح افزایش یابد.

صفری بیان کرد: در حالی که تعهد اشتغال کمیته امداد 750 مورد بود توانستیم دو برابر این میزان شغل ایجاد کنیم که این کار در خوکفایی و توانمند سازی افراد بسیار موثر بوده است.



جمع آوری 248 میلیارد ریال کمک مردمی/12 میلیارد ریال هزینه درمان



این مسئول گفت: تیم پزشکی خانواده مبتنی بر سیستم ارجاع با استفاده از متخصصان و پزشکان عمومی با محور سلامت در این نهاد اجرا شده که در 9 ماهه سال جاری 12 میلیارد ریال در بخش درمانی افراد تحت پوشش هزینه شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.



وی افزود: در 9 ماهه امسال 248 میلیارد ریال کمک های مردمی در استان جمع آوری شده است که نسبت به سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

صفری بیان کرد: در حوزه زکات هم 60 میلیارد و 807 میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شده که با رشد 29 درصدی مواجه شده است.



این مسئول گفت: در بخش سرانه ایتام در رتبه اول، زکات رتبه برتر و مشارکت های مردمی در رتبه چهارم کشوری قرار داریم.

