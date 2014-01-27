درآمد گمرک استان سمنان 16 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی صبح دو شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل گمرک استان سمنان ضمن اشاره به درآمد 16 درصدی این اداره کل از ابتدای سالجاری تا کنون افزود: این اداره کل در 10 ماهه نخست امسال با احتساب ضمانت نامه ها مبلغ 117 میلیارد و 892میلیون ریال درآمد داشته است.

ارزش صادرات کالا از استان سمنان 23 درصد رشد دارد

مدير كل گمرك استان سمنان همچنین از رشد 23 درصدی ارزش صادرات کالا از این گمرک در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت 444 هزار و 983 تن كالا به ارزش 125 ميليون و 340 هزارو825هزار دلار از اين گمرك به خارج صادر شده است كه از نظر وزني ۴۰ درصد كاهش و از لحاظ ارزش 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دارد.

شامانی با یادآوری اینکه عمده كالاهاي صادراتي را سيمان خاكستري، پودر شوينده، انواع كاشي، عايق رطوبتي، لوله و پروفيل آهني، گچ، كرك، شمش سرب، سنگ سلستين، كولر آبي، آرد، ظروف يكبار مصرف و … بوده است افزود: اين كالاها به كشورهاي مختلف از جمله عراق، افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه و ... صادر شده است.

وی با بیان اینکه در اين مدت بيش از 23 هزار و 232 تن كالا به ارزش 52 ميليون و 647 هزار و 217 دلار از گمرك سمنان ترخيص شده است، گفت: اين مقدار واردات از نظر وزني در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴0 درصد و از نظر ارزش 28درصد كاهش دارد و از كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، امارات متحده عربي، تركيه، آلمان، چين، ژاپن و ازبكستان به اين گمرك وارد شده است.

شامانی افزود: كالاهاي وارداتي شامل پنبه، ماشين آلات، مواد اوليه كارخانجات، خط توليد ترانس برق، قاب هالوژن، لوازم كامپيوتر، باتري قراضه، قطعات خودرو و … است.

تشکیل 74 فقره پرونده گمرکی در سمنان

مدير كل گمرك استان سمنان با اشاره به اینکه در 10 ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد 74 فقره پرونده بارزش کلی 9 میلیارد و 882 میلیون ریال تشکیل شده است اظهار داشت: این پرونده ها عمدتاً شامل موتورسیکلت، خوراک دام و طیور، پارچه، نخ، شیر خشک، دارو، گوشی تلفن همراه، مواد آرایشی و بهداشتی، کفش، مشروبات الکلی، لوازم آشپزخانه و جرثقیل است.

شامانی در خاتمه با بیان اینکه ارزش پرونده های متشکله نسبت به مدت مشابه سال قبل 69.7 درصد افزایش داشته است افزود: از نظر تعداد پرونده های متشکله 2.6 درصد كاهش داشته است.