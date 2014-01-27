برگزاری 50 برنامه فرهنگی هنری طی دهه فجر در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار قدس ظهر دوشنبه در نشست ستاد دهه فجر که با حضور روسای ادارات مختلف شهرستان در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در نشست گذشته، کمیته های ستاد تشکیل شد و مسئولان آنها موظف شدند که علاوه بر برگزاری جلسات مختلف برای هماهنگی، برنامه های اجرایی را به فرمانداری ارائه دهند.

نورمحمد فردی ادامه داد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مسئولان دستگاه های اجرایی و اعضای ستاد دهه فجر شهرستان در راستای فراهم کردن زمینه حضور مردم، امسال مراسم های دهه مبارک فجر با نشاط تر و پرشوق تر از گذشته برگزار خواهد شد، مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و همواره در تمام عرصه ها حضور گسترده و فعال داشته اند و امسال نیز با شور و شوق مجری جشن های پیروزی انقلاب خواهند بود.



وی تاکید کرد: کمیته های 22 گانه ستاد دهه فجر هریک به تنهایی برنامه های مربوط به حوزه خود را برگزار می کنند اما سرآمد همه برنامه های دهه فجر مراسم راهپیمایی 22 بهمن است که همه دستگاه ها موظفند در هرچه باشکوهتر برگزار کردن این مراسم کوشش کنند.

برگزاری 50 برنامه فرهنگی هنری طی دهه فجر



در ادامه این مراسم رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی قدس، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: کمیته فرهنگ و هنر در راستای برگزاری جشنهای دهه فجر تشکیل و با تصمیم گیری اعضا مقرر شد که حدود 50 برنامه فرهنگی هنری در سطح شهرستان طی دهه مبارک فجر امسال برگزار شود.



رضا کرم آبیان افزود: این کمیته نیز مانند کمیته های دیگر در برنامه های عمومی مانند راهپیمایی و بازدید از خانواده شهدا حضور فعال خواهد داشت اما برنامه های اختصاصی کمیته شامل برپایی نمایشگاه کتاب در سطح شهرستان و مدارس، نمایشگاه نقاشی بانوان، جشن دهه فجر در دانشگاه آزاد، نمایشگاه هنری، جشن کودکان و نوجوانان در کتابخانه های عمومی، نمایش هنری طنز، برگزاری شب شعر، برنامه های مختلف در خانه های فرهنگ محلات، تشکیل کانون های ادبی کتابخانه ها و نخستین همایش تجلیل از نویسندگان شهرستان و رونمایی از آثار آنها است.

همچنین رئیس اداره اوقاف امور خیریه شهرستان قدس در این جلسه اظهار داشت: این اداره نیز در برنامه های عمومی خصوصا راهپیمایی 22 بهمن حضور باشکوه حضور خواهد داشت و تعدادی برنامه درون سازمانی هم دارد.



سعید خشنود افزود: برگزاری محفل انس با قرآن روز 18 بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شهرستان، ایجاد نمایشگاه عکس و غرفه پذیرایی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن، برپایی نمایشگاه کتاب در امامزاده حضرتین، تجلیل از مبلغان خانم و اعزام آنها به مشهد مقدس، اعزام منتخبان قرآنی شهرستان به مسابقات، غباروربی گلزار شهدا و دیدار با خانواده معظم از دیگر برنامه ها است.



در ادامه جلسه مذکور، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه های اداره خود را اعلام و عنوان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب، برپایی جلسات گفتمان دینی در خصوص نقش امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در ایران و جهان از جمله برنامه های کمیته امداد است.



فتح الله عزیزی افزود: کمیته امداد قصد دارد 22 خانواده از مددجویانی که تا به حال به مشهد مقدس نرفته را به زیارت امام رضا(ع) اعزام کند، دو واحد خانه مسکونی برای دو خانواده از مددجویان آماده شده که در این دهه به آن ها تحویل داده می شود، همچنین 15 جهیزیه برای نوعروسان مددجو آماده تحویل می باشد.



برگزاری 90 نشست پرسش و پاسخ با محوریت پیروزی انقلاب در قدس



سپس رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان و کارشناس آموزش و پرورش نیز اعلام کرد: این اداره نیز مسابقات مختلفی در رشته های نماز و فرهنگی ورزشی برگزار خواهد کرد، همچنین طرح بهره برداری از نهضت مطالعه مفید و عضویت رایگان در کتابخانه های تحت پوشش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری انجام می شود.

احمد احمدی افزود: همایش یاوران انقلاب، برگزاری 90 نشست دانش آموزی در حوزه انقلاب، تجلیل از فرهنگیان جانباز، برپایی همایش بانوان موفق با همکاری امور بانوان فرمانداری، برگزاری جشن انقلاب و به صدا درآوردن زنگ انقلاب در مدارس از دیگر برنامه های اجرایی طی این ایام است همچنین ستاد اقامه نماز شهرستان نیز طی سه روز نشست های پرسش و پاسخ را با موضوع دهه فجر برگزار می کند.