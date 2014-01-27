به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام سید علی عماد در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر دوشنبه در محل انجمن‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد‏، اظهار داشت: در تولید کتاب ناظر به نیاز هستیم اما در حد نیاز ضعف نیز داریم و پاسخگوی همه نیازها نمی باشیم. آثار برجسته باید به زبان زنده دنیا برگردانده شود اما متاسفانه در ترجمه آثار بسار ضعف وجود دارد.

وی در این زمینه ادامه داد: جامعه مخاطب به آسانی نمی‌تواند با آثار ما ارتباط برقرار کند و ارتباط معنایی روشن و موثر و زود فهم برایشان ایجاد نمی‌شود.

نایب رئیس شورای سیاست گذاری کتاب سال حوزه، ابراز داشت: برخی دستگاه‌ها در کشور آثاری را ترجمه می‌کنند و بسیاری از فعالیت آنها در یک راستا صورت می‌گیرد و به مطالبات رهبری در این زمینه پاسخ داده نشده است و نیاز است این موضوع ساماندهی شود.

وی افزود: تنظیم سند راهبردی پژوهش حوزه در عرصه بین الملل در شورای عالی سیاست گذاری حوزه علمیه قرار است که تصویب شود و یکی از فصل‌های قابل توجه و راهبردهای آن انتقال دانش تولید در ایران به سایر کشورها است.

حجت الاسلام عماد تصریح کرد: بیش از 50 اقدام ملی در این سند وجود دارد و هماهنگی در میان نهادهایی که بدون هماهنگی با نهاد دیگر فعالیت می‌کنند یکی از راهبردهایی است که در این سند عنوان شده است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه بیان کرد: تولید و انتشار کتاب‌هایی که دارای محتوا و مفاهیم اسلامی است برای جامعه بین الملل، در این سند دارای عناوین 100 گانه بوده که برای 10 عنوان آن قرارداد بسته شده است.

وی با اشاره به نخبگان ابراز داشت: مرکز امور نخبگان در کشور 2 کار اصلی شناسایی و حمایت از نخبگان را برعهده دارد و شناسایی استعدادهای برتر افرادی که 34 سال به پایین را دارا هستند، برعهده دارد.

18 استان تاکنون نامزدهای استعدادهای برتر خود را معرفی کرده‌اند

حجت الاسلام عماد با بیان این که طبق تعریف نخبگان دارای تاثیرگذاری جدی و مبنایی در جامعه فرهنگی هستند، ابراز داشت: نخبگان در پنج گروه نخبگان آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی، مدیریتی و تهذیبی تقسیم می‌شوند و بر اساس مصوبات هیئت امنا از دهم مهرماه به صورت رسمی کار شناسایی این گونه نخبگان در مدیریت حوزه علمیه استان‌های کشور آغاز شده است.

نایب رئیس شورای سیاست گذاری کتاب سال حوزه عنوان کرد: 18 استان تاکنون نامزدهای استعدادهای برتر خود را معرفی کرده‌اند و کار مصاحبه و ارزیابی های نهایی آن ها انجام می شود و به صورت تدریجی حمایت های مادی و منوی از آن ها آغاز می شود.

وی افزود: طی ابلاغیه ای که به مدیریت های استانی برای معرفی نخبگان خود طبق دستوالعمل عنوان شده ارسال کرده ایم، با استان های قم، خراسان، اصفهان و تهران در مرحله اول ارتباط برقرار کرده و ابتدا نخبگان آنها شناسایی خواهد شد.