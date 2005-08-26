بابائيان: مجموعه هاي طنز نبايد به سمت لودگي پيش برود// در طنز كيفيت نسبت به كميت بايد حرف اول را بزند

"داريوش بابائيان"، تهيه كننده مجموعه هاي طنز "تعطيلات تابستاني" و "سرود تولد" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن اشاره به مطلب فوق درباره طنزهاي تلويزيون گفت: هر يك از شبكه هاي تلويزيوني مخاطبان خاص خودش را دارد. به عنوان نمونه شبكه چهارم سيما كه يك شبكه علمي است، مسلماً توليدات طنز در اين شبكه به دليل سنگين بودن برنامه ها، جواب نمي دهد، ولي ديگر شبكه هاي تلويزيون به دليل داشتن مخاطب عام كه اكثر آن ها نيز جوانان هستند، به همين دليل در ساخت برنامه هاي خود بايد توليدات طنز را داشته باشند، چرا كه عدم ساخت مجموعه هاي طنز ممكن است منجر به از دست دادن مخاطبان اين شبكه ها شود.

وي با اشاره به اين كه مخاطبان علاقه زيادي به تماشاي طنز دارند، گفت: اما توليدات طنز نبايد به سمت لودگي و مبتذل پيش برود و به هر قيمتي برنامه طنز ساخت. در مجموعه هاي طنز كيفيت نسبت به كميت بايد حرف اول بزند. ما مي توانيم يك يا دو شبكه را اختصاص به ارائه مجموعه هاي طنز دهيم، ولي كيفيت برنامه ها بالا باشد.



تهيه كننده فيلم كمدي "چپ دست" در ادامه خاطر نشان كرد: در حال حاضر ميان شبكه هاي تلويزيون در ارتباط با ساخت مجموعه هاي طنز يك رقابت ناسالم حكم فرما است و مخاطبان از ساعت نه تا يازده شب از شبكه هاي مختلف تلويزيون شاهد مجموعه هاي طنز هستند. در واقع نشان دادن اين همه مجموعه طنز به يكنواختي منجر مي شود، در حالي كه مي توان يك طنز استخوان دار ساخت كه در كنار سرگرم بودن براي مخاطبان، پيام درستي را ارائه دهد.

بابائيان در پاسخ به اين سوال كه آيا تقليد از طنزهاي خارجي مناسب است، گفت: دركل ما چند قصه طنز داريم كه بخواهيم روي آن ها كار كنيم، ولي مي توانيم از مجموعه هاي طنز خارجي كه با فرهنگ ما همخواني دارند، الگو بگيريم.

وي با اشاره به طنزهاي موقعيت و كلامي كه هر كدام جايگاه خود را در ميان مخاطبان دارند، گفت: شخصاً به طنز كلامي علاقه بيشتري دارم، چرا كه پيام بيشتري را به مخاطبان منتقل مي كند. همچنين طنزهاي روتين نسبت به طنزهاي توليدي به دليل اين كه از مضامين روز بهره مي برنند، مخاطبان ارتباط بيشتري برقرار مي كنند.