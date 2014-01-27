راه برون رفت هرمز از مشکلات الحاق به منطقه آزاد قشم است

قنبر زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مهاجرت ساکنین هرمز به سرزمین اصلی بیان داشت: از دیر زمان بخش مهمی از اشتغال اهالی جزیره هرمز مانند سایر مناطق ساحلی از طریق دریا و خصوص تجارت بوده است که در سالهای نه چندان دور بیش از 20 فروند موتور لنج مربوط به ساکنین در هرمز فعالیت داشت.

وی گفت: متاسفانه با تعطیلی بازارچه مرزی و از رونق افتادن گمرک این تعداد لنج ها به صفر رسیده و باعث شد که عده زیادی از اهالی هرمز بیکار و بعضا مهاجرت کنند.

رئیس شورای شهر هرمز عنوان کرد: بیکاری به عنوان یک عامل مهم در جزیره هرمز شهرستان قشم از توابع استان هرمزگان باعث مهاجرت جوانان این جزیره به دیگر نقاط استان شده است تا جای که بیش از 200 خانوار از این جزیره مهاجرت کرده اند.

زرنگاری گفت: در حال حاضر مناسبت ترین راه برای برون رفت جزیره هرمز از این بن بست الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم است. در سفر اول دولت نهم و دهم به استان هرمزگان جزو یکی از مصوبات است تا جای که لایحه آن به مجلس ارسال شده ولی اجرایی شدن آن تاکنون محقق نشده است.

وی اظهارداشت: تا محقق شدن این خواسته مردم لازم است مسئولان شهرستانی و استانی در خصوص رفع بیکاری و تولید اشتغال چاره اندیشی کنند و تمهیداتی از سوی منطقه آزاد قشم فرمانداری قشم، گمرک و دریابانی برای ورود مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز اهالی گرفته بشود.

وضعیت بهداشت درمان مطلوب نیست

وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان در هرمز گفت: مرکز توسعه هرمز بدلیل کمبود پزشک و پرسنل نمی تواند بصورت شبانه روزی خدمات بدهد و با تبدیل شدن این مرکز به اورژانس و تبدیل به درمانگاه شبانه روزی می تواند خدمات بهتری به اهالی برساند.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت نامشخص پروژه 200 واحدی مسکن مهر و 100 واحدی مسکن محله صحرا گفت: این امر موجب نارضایتی اعضای شده است. با گذشت قریب به پنج سال از پروژه 200 واحدی مسکن مهر جوانان جزیره هرمز می گذرد این واحدها در مرحله نخست با پرداخت تسهیلات 7.5 میلیون تومان روستائی شروع شد که این امر به دلیل عدم کارشناسی صحیح از ورود مصالح ساختمانی به جزیره و هزینه های حمل و نقل از سوی کارشناسان بنیاد مسکن پروژه را با مشکل روبرو کرد.

رئیس شورای شهر هرمز با انتقاد از تخریب شدت رینگ دور هرمز در فصل بارندگی خاطرنشان کرد: سالها از تعطیلی پروژه کمربندی رینگ دور هرمز می گذرد و وضعیت نامطلوب آن در روند توسعه صنعت گردشگری هرمز آن هم یک تاثیر منفی زیادی گذاشته است که دلیل اصلی آن نبود متولی در جزیره هرمز است.

زرنگاری رئیس شورای اسلامی شهر هرمز نیز گفت: پروژه های نیمه تمام در جزیره هرمز باعث بروز مشکلات زیادی شده که اهالی هرمز از این وضعیت بسیار ناراضی هستند.

وی عنوان کرد: مهمترین پروژه که می توانست موجب رونق گردشگری و حضور بسیاری از طعبیت گردان و گردشگران برای بازدید از پتانسیل ها و اماکن دیدنی می شد رینگ دور جزیره هرمز است.

زرنگاری افزود: اکنون جاده کمربندی رینگ دور هرمز باعث کاهش رفت و آمد گردشگران و بیکاری عده ای از جوانان این جزیره که از این طریق ارتزاق می کردند شده است.

وی گفت: پیشنهاد می شود نمایندگی اداره راه و شهرسازی در هرمز ایجاد با جذب اعتبارات لازم این پروژه که تاثیر بسزای در رونق گردشگری دارد به سر انجام برسد.

مشکلات تردد اهالی هرمز همچنان با مشکل مواجه است

وی با اشاره به بیکار شدن بیش از 150 خانوار در جریان جمع آوری قایق‌های مسافری پس از حادثه دلخراش دو سال گذشته که موجب غرق شدن 17 نفر از هموطنان عزیزمان شد گفت: متاسفانه علیرغم اینکه مقرر شده بود وام کم بهره جهت ساخت و خرید شناور های مسافری به اعضای تعاونی قایقداران داده شود هنوز این اقدام صورت نگرفته که علاوه بر نارضایتی اعضای بیکار شده تعاونی باعث شده مشکل تردد دریایی اهالی همچنان باقی بماند.

وی گفت در زمان مدیر عامل وقت منطقه آزاد قشم در خصوص کمک به تعاونی برای خرید شناور قولهای داده شد ولی متاسفانه عملی نشد.

زرنگاری بیان کرد: با توجه به اینکه تعاونی قایقداران هرمز توانایی تهیه سهم آورده خود را جهت خرید یا ساخت شناور به میزان 6میلیارد ريالندارد انتظار میرود در این خصوص هکاری شود تا بلکه بتواند حداقل دو شناور برای تعاونی در جهت رفع مشکلات تردد اهالی کمکی به این تعاونی بشود.

وی از مسئولا ن منطقه آزاد قشم خواست نسبت به واگذاری دو شناور مناسب مسافری به تعاونی هرمز جهت کمک به اعضا و رفع مشکل تردد اهالی هرمز دستورات لازم را صادر کنند.

رئیس شورای شهر هرمزدر خصوص کم در آمدی شهرداری هرمز گفت: انتظار میرود منطقه آزاد قشم جهت رفع مشکلات جاری و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری هرمز به صورت ماهانه مبلغی همانند شهرداریهای شهرستان قشم مساعدت بشود.

زرنگاری خواستار شد در سفر قریب الوفوع ریاست جمهور به استان هرمزگان مسئولان استان بخصوص فرماندار قشم و مدیرعامل منطقه آزاد مشکلات و خواسته های مردم این جزیره در خصوص الحاق به منطقه آزاد قشم به ایشان منعکس کنند تا ازاین وضعیت اهالی هرمز رهای پیدا کنند.

ستاد معین هرمز احیا شود

زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز در ادامه با بیان اینکه اکنون اهالی هرمز با مشکلات تردد دریایی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: اگر ستاد معین هرمز دوباره احیا شود نقش بسزایی در رونق هرمز خواهد داشت.

رئیس شورای شهر هرمز آمار بیکاری در این جزیره را رو به افزایش عنوان کرد و افزود: 15درصد جمعیت باسواد این جزیره که با مدارک دیپلم تا فوق لیسانس هستند قصد مهاجرت دارند تا در شهرهای دیگر بتوانند معیشت خانواده های خود را تامین کنند.

وی عنوان کرد: در صورتی که بتوان از ظرفیتها و پتانسیلهای این جزیره استفاده مناسب را برد شاهد ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی ساکنان جزیره خواهیم بود.

زرنگاری گفت: با همکاری و همدلی همه مسئولان در جهت رفع محرومیت قدم برداریم و این را می طلبد که همه مسئولان آستین همت بالا بزنند و در جهت رونق بخشیدن این جزیره حرکت کنند.