تکمیل شبکه فاضلاب تهران تا 10 سال آینده/ 4 راهکار مهار بحران آبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه شبكه فاضلاب تهران تا 10 سال آينده تكميل مي شود گفت: در صورتي كه اعتبارات مورد نياز براي اين طرح فراهم شود، طي 10 سال آينده مي توانيم تمام مشكلات فاضلاب تهران را برطرف كنيم.

وزير نيرو درخصوص اجراي طرح فاضلاب تهران اظهارداشت: اين طرح داراي چند مدول بوده و هم اكنون چند بخش آن در حال بهره برداري است. وي اين تصفيه خانه را از جمله سامانه هاي پيشرفته تصفيه فاضلاب در تمام جهان دانست و تصریح کرد: تكميل اين تصفيه خانه به مرور و متناسب با اينكه شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در تهران اجرا مي شود و محله ها و خيابان هاي جديدي زيرپوشش شبكه قرار مي گيرند، توسعه مي يابد.

وي يكي از مسائل مهمي كه در حال حاضر با آن روبرو هستيم را موضوع محدوديت منابع آب شيرين عنوان كرد و افزود: براي مديريت بحران راه هاي مختلفي مانند مديريت مصرف، بالابردن كارايي در مصرف آب، استفاده از شيوه هاي مختلف باران زايي و شيرين سازي آب دريا وجود دارد.

چیت چیان استفاده دوباره از آب را يكي از راه هاي مورد توجه در جهان دانست و گفت: در تصفيه خانه هاي فاضلاب حدود 70 درصد از فاضلاب وروردي تبديل به پساب مي شود و اين پساب از لحاظ بهداشتي داراي ويژگي هايي است كه مي تواند در فرآيندهاي صنعتي و يا در برخي از موارد كشاورزي بدون اينكه ضرري داشته باشد از آن استفاده شود.

وزیر نیرو تصريح كرد: اكنون از حدود 850 ميليون مترمكعب از پساب فاضلاب ها، 550 ميليون مترمكعب وارد استفاده دوباره شده و مي توانيم اين ميزان را توسعه دهيم. وي افزود: تا سال 1400، حجم فاضلاب هاي شهري به 5 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد كه 70 درصد از اين ميزان يعني 3.5 ميليارد مترمكعب قابل استفاده دوباره است.

وی اظهارداشت: طرح استفاده از پساب در شوراي علوم، تحقيقات و فناوري مورد تصويب قرار گرفت و دانشگاه تهران به عنوان محور اين كار قرار گرفته است. چيت چيان گفت: بخشي از آب كشاورزي كه در دشت ورامين مورد استفاده بوده، براي استفاده شرب به سمت تهران آورده شده اما براي اينكه كشاورزي در آنجا صدمه نبيند، آبي كه استفاده مي شود به تصفيه خانه جنوب شهر تهران مي رود و پساب حاصل براي استفاده كشاورزان به دشت ورامين منتقل مي شود.

چیت چیان ادامه داد: اين پساب از فاضلاب هايي كه جريان پيدا مي كند، متفاوت است زيرا در برخي مناطق پساب هايي كه در بخش هاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد، داراي عناصري است كه مي تواند وارد گياه شود و به سلامت انسان صدمه بزند اما استفاده از اين پساب به دليل اينكه دقيقا سنجيده شده و فرآيندهاي تصفيه را طي كرده است، واجد مشكلاتي نخواهد بود.