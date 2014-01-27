ضرب الاجل دولت تایلند به معترضان برای تخلیه اماکن دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تلاش یک هیئت مذاکره کننده دولت برای ترغیب رهبران معترضین به منظور پایان دادن به تظاهرات ضد دولتی، خبرگزاری کیودو از ضرب الاجل سه روزه دولت به معترضان برای تخلیه اماکن دولتی خبر داد و نوشت: دولت درباره پیامدهای عدم توجه به این اولتیماتوم از جمله بازداشت معترضان هشدار داده است.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر این کشور عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.