همایش شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در عراق برگزار می شود

به گزاش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی گفت: همایش شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور عراق قرار است چهارشنبه هفته جاری در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شود.

کاشفی ادامه داد: این نشست قرار است با حضور مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران (قربانی فراز) و نیز مدیران دستگاه های اجرایی استان، نمایندگان شرکت های بازرسی و کنترل کیفیت بی.وی و کونکتا آغاز شود.

وی افزود: کرمانشاه به واسطه داشتن 360 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و وجود بازارچه هایی فعال مانند پرویزخان، شیخ صله و شوشمی و نیز مرز بین المللی خسروی از استان های تجاری، ترانزیتی کشور محسوب می شود به طوری که از مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق، افزون بر 50 درصد آن از این مبادی صادر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو میلیارد و 600 میلیون دلار کالای غیرنفتی از استان کرمانشاه به عراق صادر شده است.