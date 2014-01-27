تقویت همکاری های میراث فرهنگی ایران و ایتالیا/ سفیر بم در اروپا هستم

به گزارش خبرنگار مهر، ماسیمو بری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ارگ بم گفت: با توجه به متشابهات فرهنگی ایران و ایتالیا می توان از این امر برای گفتگو دو کشور بهره برد.

وی با اشاره به زلزله سال 82 بم اظهار داشت: این حادثه باعث تخریب ارگ بم شد که اثری بسیار ارزشمند و تاریخی است و دولت ایتالیا سعی دارد در زمینه تکمیل ارگ بم همکاری خوبی با ایران داشته باشد.

ماسیمو با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان و بم ادامه داد: به پیشنهاد فرماندار بم، سفیر بم در اروپا و ایتالیا هستم و می توان با معرفی جاذبه های گردشگری این خطه گردشگران ایتالیایی را به استان کرماان و شهرستان بم سوق داد.

وی به نشست خود با رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران اشاره و تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد ادامه فعالیت ارگ بم بود که قراردادها و تفاهم نامه هایی در خصوص ارگ در دست اقدام داریم.

ماسیمو تصریح کرد: همچنین همکاری های میراث فرهنگی و صنایع دستی دو کشور نیز بیشتر می شود.

وزیر فرهنگ، میراث و گردشگری ایتالیا یادآور شد: همکاری در خصوص قرارداد خواهر خواندگی شهر بم با شهر مانتوای ایتالیا ادامه دارد.