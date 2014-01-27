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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

امداد رسانی به 1600 نفر گرفتار در کولاک/ انجام 5 ساعت پرواز امدادی

امداد رسانی به 1600 نفر گرفتار در کولاک/ انجام 5 ساعت پرواز امدادی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات از ادامه امدادرسانی هوایی و زمینی در مناطق کولاک زده استان چهار محال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخ ساز با اشاره به پوشش امدادی بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق کولاک زده کوهرنگ، گفت: برف و کولاک از روز گذشته در منطقه کوهرنگ باعث مسدود شدن راهها و گرفتاری ۲ هزار نفر در محورهای مواصلاتی استان چهار محال و بختیاری شده ، که از این تعداد بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر از سوی امدادگران تحت امدادرسانی قرار گرفتند.

وی به تحت تاثیر قرار گرفتن روستاهای چین، صالح کوتاه، سوه و خویه دربرف و کولاک اخیر اشاره کرد و افزود: ۲۰ نیروی امدادی در قالب ۲ تیم از روز گذشته تا به حال مشغول ارائه خدمات امداید در این مناطق هستند.
انجام ۵ ساعت پرواز امدادی در آسمان کوهرنگ

معاون عملیات سازمان امداد و نجات از انجام بیش از  ۵ ساعت پرواز امدادی در آسمان کوهرنگ اشاره کرد و گفت: با تلاش تیمهای امداد هوایی تا به این لحظه ۵ تن اقلام امدادی در منطقه جابجا شده است.

وی به توزیع ۴۰۰ بسته غذایی در میان مردم کولاک زده اشاره کرد و افزود: عملیات امدادرسانی هوایی و زمینی همچنان در این مناطق ادامه دارد.

کد مطلب 2222821

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