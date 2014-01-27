ارتقای فرهنگ شهرنشینی نیازمند بهره گیری از ابزار هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با بازیگران و عوامل نمایش "قصه دخترک و جنگل زیبا" که با مشارکت شهرداری اردبیل در حال اجراست، ادامه داد: تولید آثار هنری و بهره مندی از هنرمندان از مقوله های بسیار مهم در توسعه فرهنگ شهرنشینی است، چرا که جایگاه هنر در بین مردم جایگاه تثبیت شده ای است.

وی با اشاره به نقش بسيار مهم و خطير هنرمندان در روابط اجتماعي، از همكاري شهرداري اردبيل با هنرمندان استان خبر داد و متذکر شد: توجه به مقوله هنر در شهرداري اردبيل بنا به دلايلي مغفول مانده و ما تلاش می کنیم در این زمینه عقب ماندگی ها با توسعه مشارکت ها جبران کنیم.

شهردار اردبيل با تاکید بر اینکه به تجربه ثابت شده استفاده از هنر در هر زمینه ای تاثير مطلوبی برجاي مي گذارد، متذکر شد: امسال در مقایسه با سال های گذشته فعالیت ها و همکاری های مشترک این نهاد با هنرمندان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه شهرداري مجموعه اي تك بعدي نبوده و نیاز است كه به تمامي حوزه هاي زندگي بشر از جمله فرهنگ و هنر توجه کند، تصریح کرد: شهرداری اردبیل نیز در این راستا نگاه ويژه اي به فرهنگ و هنر دارد.

نمایش "قصه دخترک و جنگل زیبا"

بدری این توجه را در قالب حمایت و مشارکت از هنرمندان در شاخه های مختلف برشمرد و تاکید کرد که در این راستا امسال خريد آثار هنري را به منظور حمایت از هنرمندان در برنامه كاري قرار داده ایم.

وی همچنین بر لزوم تولید نمایش های ویژه کودکان با موضوع شهروندی تاکید و با اشاره به محتوای غنی و قابل تامل نمایش یادآور شد: این نمایش دارای مضمون و پیام خوبی برای کودکان بوده و به آنان یاد می دهد که به بزرگترها احترام بگذارند و به حرف پدر و مادر گوش دهند.

نمایش نمایش قصه دخترک و جنگل زیبا که ویژه کودکان و خانواده هاست توسط گروه تئاتر عنوان تهیه شده و شهرداری اردبیل و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در تولید آن مشارکت کرده اند.

این نمایش به کارگردانی حسن شیخ زاده از اول تا دهم بهمن ماه جاری در دو سانس صبح ساعت 10 و عصر ساعت 16:30 در تالار فدک به روی صحنه می رود.