11 هزارهمداني متولي برگزاري مراسم عزاداري محرم و صفر بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي دشتكي ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي استان همدان عنوان كرد: 11 هزار نفر در استان همدان به شكل مستقيم متولي برگزاري مراسم عزادراي در ماه هاي محرم و صفر بوده اند كه هزار و 536 نفر مبلغ مرد و 402 نفر از مبلغان زن نیز به اقصي نقاط استان همدان اعزام شده بودند.

وي ادامه داد: دو هزار نفر از مسئولان هيئت هاي مذهبي و هفت هزار نفر از هيئت امنا مساجد در برگزاري مراسم عزاداري در اين دو ماه شريك بوده اند.

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با اشاره به اينكه وقوع انقلاب اسلامي ايران موجب خارج شدن همه ملت هاي مظلوم جهان از يوق استكبار شده، اذعان داشت: هيئتهاي مذهبي باید در ايام جشن هاي انقلاب اسلامي حضور پر رنگ تري داشته باشند.

حجت الاسلام دشتكي با بیان اینکه خداوند هريك از انبيا الهي را در قران كريم با ويژگي هاي خاصي معرفي مي كند، اظهار داشت: خداوند در قرآن مثلث استکبار را معرفي مي كند كه در آن فرعون نماد سياسي، هامان نماد فرهنگي و هارون نماد اقتصادي آن است.

تولد نظام اسلامي در ايران منافع استکبار را به خطر انداخت

وي با اشاره به لزوم توجه به قرآن در مقابله با استكبار جهاني در آستانه جشنهاي پيروزي انقلاب اسلامي، افزود: تولد نظام اسلامي در ايران منافع استکبار را به خطر انداخت و آنان از هر روشي براي مقابله با ايران اسلامي فروگذار نمي كنند.

حجت الاسلام دشتكي از تشكيل ستاد بزرگداشت ايام فاطميه خبر داد و افزود: در راستای ساماندهي ايام البيض نيز ستاد نيايش تشكيل مي شود و ستاد شئون با ايجاد در مركز استان، در شهرستانها نيز تشكيل شده است كه موضوع آن محور شدن شئون فرهنگي است.

وي افزود: درسهاي عاشورا در راستاي تفكر محوري است و در رويكردهاي اين ستاد توجه ويژه اي به مبلغين زن و مرد شده تا الگوسازي در فرهنگ عزاداري ها به صورت محتوايي باشد.

مدير كل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با اشاره به اينكه شاهد عملكرد خوبي از شبكه استاني همدان در پوشش عزاداري ها در سال جاري بوديم، اظهار داشت: ستاد شئون مذهبي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده و به دنبال سامان دهي فعاليتهاي مذهبي است.

حجت الاسلام دشتكي افزود: نابساماني هايي در تبليغات محيطي در شهر ديده مي شود و بايد محتواي بنرهاي نصب شده از سوي هيئتها مورد باز بيني قرار گيرد.

در پايان اين مراسم نيز از فعالان اين ستاد در ايام محرم و صفر تقدير به عمل آمد.