آزادی 37 نفر از 88 زندانی بگرام/ فرار 13 هزار نفر از مردم قبیله نشین پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان درگیریهای پلیس و شبه نظامیان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 16 عضو طالبان کشته، شش نفر زخمی و شش فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغانی و ناتو عملیات مشترک را در ولایت های ننگرهار، قندهار، قندوز، زابل، ارزگان، پکتیکا، بادغیس، هلمند و نیمروز انجام دادند که در جریان آن 22 نفر کشته و زخمی شدند.



نیروهای افغانی و ناتو همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان و همچنین خنثی کردن 11 عدد بمب جاسازی شده در ولایت های کونر، لغمان، جوزجان، قندهار، خوست، پکتیکا، فراه و هلمند شدند.



خبرگزاری فرانسه نیز از آزادی 37 نفر از 88 زندانی بگرام افغانستان خبر داد، این درحالیست که آمریکا این افراد را "خطرناک" خوانده است.



این اقدام افغانستان انتقادهای واشنگتن را به همراه داشت و دولت آمریکا آن را ناقض توافقنامه میان دو کشور هنگام واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به این کشور در مارس 2013 خوانده است.



نیشن نیز از فرار 13 هزار نفر از مردم پاکستان در مناطق قبیله نشین از جمله میرعلی و میرانشاه و نقل مکان آنها به دیر اسماعیل‌ خان و پیشاور در پی تداوم درگیری ارتش پاکستان و طالبان خبر داد.



نیوز نیز از قطع جریان گاز در چاه شماره 15 نیروگاه سویی بلوچستان در پی انفجار یک خط لوله گاز در پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس خبر داد.



به نوشته خبرگزاری هند، "پرویز رشید" وزیر اطلاع رسانی پاکستان در سخنانی در لاهور با اشاره به بهبود وضعیت جسمانی پرویز مشرف تاکید کرد که رئیس جمهوری سابق این کشور باید به اقدامات خود پاسخ داده و مجازات شود.



مشرف در سال 1999 با انجام کودتا تا سال 2008 قدرت را در پاکستان در دست گرفت و پس از آن با فشار مقامات در تبعیدی خود خواسته کشور را ترک کرد و سالها در دبی و لندن زندگی کرد، اما سال گذشته هنگام شرکت در انتخابات به خاطر اتهاماتی از قبیل قتل بی نظیر بوتو نخست‌ وزیر سابق پاکستان، قتل رهبر بلوچ‌ های پاکستان، بازداشت غیرقانونی قضات و حمله به "لال مسجد" تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.



شینهوا نیز گزارش داد طالبان پاکستان پیشنهاد برگزاری مذاکرات صلح را همزمان با افزایش فشارها بر دولت اسلام‌ آباد برای مقابله با تروریست ها داد.