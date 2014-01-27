اهداف و روديكردهاي برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي صنعتي و معدني گيلان تبیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي منتظري ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نمايشگاه مزبور با عنوان نمايشگاه شكوه توليد ملي و با هدف گراميداشت دهه مبارك فجر اواخر این دهه به مدت پنج روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: شعار اصلي این نمايشگاه حمايت از مصرف كالاهاي توليد داخل كشور و استان بوده و ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي و در نهايت اصلاح رويه خريد كالاهاي خارجي بويژه محصولات بي كيفيت از جمله برنامه هاي شوراي هم خانواده صنعت، معدن و تجارت گيلان در چهارچوب نهادينه سازي توسعه صنعتي، معدني و تجاري در استان خواهد بود.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در اين نمايشگاه همچنين تلاش شده آخرين دستاوردهاي حوزه توليد استان از جمله تعدادي از محصولات جديد و منحصر بفرد واحدهاي توليدي براي نخستين بار در معرض ديد شهروندان قرار گيرد.

وی همچنين از فروش برخي محصولات مصرفي تولید شده در استان از قبیل مواد غذايي، پوشاك، مواد شوينده و غیره در نمايشگاه توانمندي هاي صنعتي و معدني استان خبر داد و افزود: اين محصولات با قيمت هاي مناسب و بصورت مستقيم از توليد به مصرف عرضه خواهد شد.