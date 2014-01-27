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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۰

تشکیل کارگروه ارزیابی محصولات و تجهیزات امدادی

تشکیل کارگروه ارزیابی محصولات و تجهیزات امدادی

با توافق سازمان امداد و نجات و شرکت صنایع نساجی هلال بزودی کارگروهی برای کارشناسی و ارزیابی محصولات و تجهیزات امدادی تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز دوشنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت صنایع نساجی هلال، بر لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای ارزیابی محصولات و تجهیزات امدادی تاکید کرد.

وی افزود: محصولات شرکت به ویژه البسه و تجهیزات امدادی باید با کیفیت بهتری تولید شود.

کولیوند خاطر نشان کرد: برای افزایش کیفیت، تشکیل یک کارگروه از سوی کارشناسان امداد برای ارزیابی محصولات ضروری به نظر می رسد.

استقبال شرکت صنایع نساجی هلال از تشکیل کارگروه

ذوالفقار یزدان مهر مدیر عامل شرکت صنایع نساجی هلال نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد رئیس سازمان امداد و نجات در خصوص تشکیل کارگروه ارزیابی، گفت: با توجه به برنامه ریزیهای در نظر گرفته شده و همکاری سازمان امداد، به طور حتم در آینده ای نزدیک شاهد افزایش کیفیت محصولات خواهیم بود.

کد مطلب 2222826

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