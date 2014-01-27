غیبت برخی دستگاه های اجرایی در نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه حمزه ای بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی افزود: در اولین نشست این کمیته دستگاههای اجرایی مرتبط حضور پررنگتری داشتند و انتظار می رفت در این جلسه نیز تمام اعضای کمیته حضور یابند.

وی تصریح کرد: وظیفه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ایجاد هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط در بحث تبلیغ و اطلاع رسانی در ایام دهه فجر است و این کمیته تمام تلاش خود را جهت انجام این وظیفه خطیر به بهترین نحو به کار گرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته وظایفی برای هر دستگاه اجرایی تعریف شد و پیرو آن در جلسه دوم، جمع بندی مباحث طرح شده نشست قبلی صورت گرفت که نتیجه حاصل آن عملکرد مناسب دستگاهها در انجام وظایف محوله به بهترین نحو بود.

حمزه ای برگزاری جشن در شهرستانهای مختلف را یکی از پیشنهادات مصوب این نشستها دانست و تصریح کرد: برای اولین بار با همکاری ستاد دهه فجر، فرماندار هر شهرستان و تشکلهای مردم نهاد جنگ شادی در شهرستانهای استان برگزار می شود.

جانشین کمیته ارتباطالات و اطلاع رسانی دهه فجر در استان گلستان اذعان داشت: برگزاری این جشنها با همکاری تشکل های مردم نهاد سبب می شود تا مردم به صورت خود جوش وارد عرصه شوند و دستگاههای اجرایی نیز در این بین از فعالیت های مردم حمایت خواهند کرد.

وی ضمن اشاره به اعلام آمادگی 10 شهرستان استان جهت برپایی این جشنها گفت: برگزاری این جشنها و جمگ شادی سبب افزایش نشاط و شادابی و ایجاد روحیه ای مفرح در شهروندان استانی خواهد شد.