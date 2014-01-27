65 هزار تن کالا از رفسنجان صادر شد/ ارزآوری 252 میلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تقوی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی گمرک، اظهار داشت: گمرک رفسنجان از سال 72 با پنج نفر پرسنل، در زمینه صادرات محصول کشاورزی پسته آغاز به کار کرد که پس از آن صادرات کالاهای مختلف از این گمرک تا حال حاضر ادامه دارد.

وی با بیان این مطلب که گمرک رفسنجان امسال رتبه نخست کشوری در زمینه صادرات پسته را کسب کرد، عنوان داشت: عمده کالاهای صادراتی از رفسنجان پسته، کاشی و سرامیک و فرومولیبدن هستند که به کشورهای هنگ کنگ، امارات متحده عربی، قزاقستان، عراق، پاکستان، چین، ویتنام و آلمان صادر شده است.

این مسئول با اشاره به جایگاه استراتژیک رفسنجان در منطقه جنوبشرق کشور، تصریح کرد: رفسنجان شاهراه مواصلاتی استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس و یزد است که در زمینه صادرات از این مسیرها رشد و توسعه منطقه را شاهد هستیم.

رئیس گمرک رفسنجان به صادرات کالا در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته 60 هزار تن کالا از رفسنجان صادر شد که با توجه به میزان صادرات سال جاری، امسال پنج هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل کالا از این شهرستان صادر شده است.

تقوی با تبريك روز جهاني گمرك، تصریح کرد: خانواده هاي كاركنان گمرك با تحمل همه دشواريها و كمبودها، رنجِ نقل و انتقال به نقاط محروم مرزي و دوري از بستگان و نزديكان خود را تحمل مي كنند.

این مسئول اضافه کرد: آنچه كه مي تواند سبب تحكيم روابط بين اعضاي خانواده بزرگ گمرك شود و اين نهاد مردم محور را در راستای خدمات رساني هرچه مطلوب تر به ارباب رجوع ياري دهد، احترام به يكديگر، پايبندي به موازين و اصول اخلاقي، امانتداري و همت سازماني است.

ساختمان گمرک رفسنجان به منطقه ویژه می رود

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان نیز در این نشست از انتقال ساختمان گمرک رفسنجان به این منطقه تا 22 بهمن خبر داد.

مجید کهنوجی افزود: زیرساختهای ارتباطی، انبار مواد غذایی و انبار سرپوشیده برای کالاهای صادراتی گمرک رفسنجان در این منطقه احداث شده که در اختیار این اداره قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مطالعات راه اندازی راه آهن احمدآباد به کرمان در دستور کار دولت بوده است، اظهار داشت: اگر این راه آهن راه اندازی شود از داخل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عبور و نقطعه عطفی در صادرات مواد معدنی مس و آهن و محصول کشاورزی پسته و دیگر اقلام خواهد بود.