قسمت نهم «شاهگوش» وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت نهم مجموعه «شاهگوش» به کارگردانی داوود میرباقری طبق اعلام پیشین دست‌اندرکاران این مجموعه به موقع روانه بازار شد و این مجموعه هر 10 روز يک بار به دست مخاطبان می رسد.

در قسمت نهم «شاهگوش» می بینید: دکتر زرین زوزنی به سرگرد خفته اعتراف می کند که ماشین در شب تصادف رحمان کله پز دست همسرش بوده است، قاف کاف نیز همچنان سر معرفی صاحب ماشینی که معامله کرده طفره می رود، مجبور نیز اعتراف می کند که در شب حادثه...

در این سریال بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، مرجانه گلچین، احمد مهرانفر، شهرام حقیقت دوست، طناز طباطبایی، حمیدرضا آذرنگ، حامد میرباقری، هادی کاظمی، علیرضا جعفری، محسن تنابنده، اکبر عبدی، سیروس گرجستانی و رسول نجفیان به ایفای نقش می پردازند.

«شاهگوش» برخلاف بسیاری از مجموعه های عرضه شده در شبکه خانگی مانند «ویلای من» و «ساخت ایران» ساخته های مهران مدیری و محمدحسین لطیفی که درجه کیفی «ب» داشتند توانسته از درجه کیفی «الف» برخوردار باشد.