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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۸

حجت الاسلام لطفیان:

ولایت رمز پیروزی و موفقیت های انقلاب اسلامی است

ولایت رمز پیروزی و موفقیت های انقلاب اسلامی است

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ولایت مهمترین نسخه پیشنهادی پیامبر(ص) برای رسیدن جامعه به حیات طیبه است، گفت: ولایت فقیه رمز پیروزی، ماندگاری و موفقیت های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان در اجتماع بسیجیان شهرستان بیرجند، ولایت را اساسی ترین مساله اسلام دانست و اظهارکرد: ولایت دلیل و راهنمای دین و مشعل فروزان زندگی مسلمانان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نعمت ولایت را در استمرار نظام امامت توصیف کرد و افزود: نظام ولایی یعنی نظامی که ارزش های الهی درآن حکمفرما است.

حجت‌الاسلام لطفیان بسیج را پایگاه تمرین ولایتمداری دانست و گفت: بسیجیان در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی که عصاره ۱۴۰۰ سال تلاش شیعه برای حاکمیت ارزش های اسلامی است پیشگام باشند.

وی در ادامه به تحلیل مباحث روز پرداخت و بیان کرد: تا وقتی جهت گیری انقلابی ملت ایران وجود داشته باشد، تحریم ها هست و خواهد بود و تمام تلاش مستکبران به این است که ملت را در کویر بی ولایتی قرار دهند.

کد مطلب 2222837

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