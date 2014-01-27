ولایت رمز پیروزی و موفقیت های انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان در اجتماع بسیجیان شهرستان بیرجند، ولایت را اساسی ترین مساله اسلام دانست و اظهارکرد: ولایت دلیل و راهنمای دین و مشعل فروزان زندگی مسلمانان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نعمت ولایت را در استمرار نظام امامت توصیف کرد و افزود: نظام ولایی یعنی نظامی که ارزش های الهی درآن حکمفرما است.

حجت‌الاسلام لطفیان بسیج را پایگاه تمرین ولایتمداری دانست و گفت: بسیجیان در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی که عصاره ۱۴۰۰ سال تلاش شیعه برای حاکمیت ارزش های اسلامی است پیشگام باشند.

وی در ادامه به تحلیل مباحث روز پرداخت و بیان کرد: تا وقتی جهت گیری انقلابی ملت ایران وجود داشته باشد، تحریم ها هست و خواهد بود و تمام تلاش مستکبران به این است که ملت را در کویر بی ولایتی قرار دهند.