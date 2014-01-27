افزایش 20 درصدی آمار دانش آموزان هرمزگانی راه یافته به دانشگاه های دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی بعدازظهر دوشنبه در همایش یک روزه مدیران مدارس شهرستان رودان گفت: هدف اصلی ما فراهم آوردن فضای خوب و مساعد برای رفع مشکلات و نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان است.

وی با اشاره به مشکلات مالی و کمبود سرانه ها گفت: اگر ما با تمام کم و کاستی های موجود به اوج فکر کنیم موفق خواهیم شد. که این موفقیت ها نشان دهنده ی تلاش های جمعی مدیران است و لازم است معلمان، دانش آموزان و اولیاء برای به دست آوردن نتایج خوب همراه و همگام با مدیران باشند.

آخوندی ضمن اشاره به تمرکز اصلی مدارس در جهت افزایش قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری گفت: در چهارسال اخیر قبولی در دانشگاه های دولتی در کنکور سراسری از 28درصد به 48درصد افزایش یافته که با این افزایش از جهت رشد در رتبه سوم کشور قرار داریم.

این مسئول با اشاره به پیشرفت های شهرستان رودان ،تصریح کرد:با نگاهی به پیشرفت های دانش آموزان شهرستان رودان در عرصه های فرهنگی،هنری،ورزشی وآموزشی در کشوربه این نکته می توان پی برد که باخردجمعی،پشتکارو همگامی مدیران و معلمان می توان با کمترین امکانات نیزشاهد کارهای بزرگی بود.

وی خاطرنشان کرد: قدرت مالی و امکانات می تواند مسیر پیشرفت در ابعاد آموزشی و پرورشی را هموارتر سازد ولی مشکلات مالی نباید در اراده فرهنگیان خللی ایجاد کند.بلکه نظام تعلیم و تربیت باید با وجود مسائل موجود، در مسیر ترقی خود حرکتی رو به جلو داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اهمیت بعد پرورش در نظام آموزشی کشور اضافه کرد: بعد پرورشی دانش آموزان باید همگام با بعد آموزشی رشد کند و ما باید تمام تلاش خود را در این راستا قرار دهیم و با عزمی راسخ کارها را دنبال کنیم. توجه همه جانبه به مسائل دینی و اعتقادی دانش آموزان باعث می شود دانش آموزان از انحرافات مصون بمانند.

در ابتدای این همایش مدیر آموزش و پرورش و نماینده مدیران شهرستان رودان به بیان دستاوردهای علمی و پرورشی مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان پرداختند ومسائل موجود در مسیر آموزشی و پرورشی این شهرستان بازگو شد.

بیش از 20هزار دانش آموزشهرستان رودان در 200مدرسه مشغول به تحصیل هستند.