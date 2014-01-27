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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

پوریانی:

مراقب سودجویان و کلاهبرداران پیامکی باشد

مراقب سودجویان و کلاهبرداران پیامکی باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: مراقب باشید کلاهبرداران پیامکی از اعتماد شما سوء استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی ظهر دوشنبه در گرگان گفت : چندی پیش یکی از شرکت های فعال در زمینه های آموزشی با انتشار پیامکی در سطح گسترده با عنوان " تبدیل سوابق کاری به مدرک تحصیلی " مدعی صدور  مدرک تحصیلی معتبر برای افراد شد.

وی افزود : صاحبان این شرکت با دریافت یک تا چهار میلیون تومان از افراد برای آنان مدرک تحصیلی در رشته های مختلف از دیپلم مکانیک گرفته تا دکتری حقوق بین الملل و دکتری رشته های مرتبط با امور پزشکی صادر می کردند.

پوریانی گفت : در تحقیقات مشخص شد این شرکت هیچ مجوزی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ندارد و  مدارک صادر شده صوری و جعلی است.

وی با بیان این که  متهم دستگیر  و در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرده است افزود: تحقیقات روی پرونده  ادامه دارد.

دادستان مرکز استان از مردم خواست پیش از اعتماد به پیامک های اینچنین مجوزهای قانونی این شرکت ها را بررسی کنند.

کد مطلب 2222840

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