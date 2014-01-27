مراقب سودجویان و کلاهبرداران پیامکی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی ظهر دوشنبه در گرگان گفت : چندی پیش یکی از شرکت های فعال در زمینه های آموزشی با انتشار پیامکی در سطح گسترده با عنوان " تبدیل سوابق کاری به مدرک تحصیلی " مدعی صدور مدرک تحصیلی معتبر برای افراد شد.

وی افزود : صاحبان این شرکت با دریافت یک تا چهار میلیون تومان از افراد برای آنان مدرک تحصیلی در رشته های مختلف از دیپلم مکانیک گرفته تا دکتری حقوق بین الملل و دکتری رشته های مرتبط با امور پزشکی صادر می کردند.

پوریانی گفت : در تحقیقات مشخص شد این شرکت هیچ مجوزی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ندارد و مدارک صادر شده صوری و جعلی است.

وی با بیان این که متهم دستگیر و در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرده است افزود: تحقیقات روی پرونده ادامه دارد.

دادستان مرکز استان از مردم خواست پیش از اعتماد به پیامک های اینچنین مجوزهای قانونی این شرکت ها را بررسی کنند.