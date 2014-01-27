بازرسي و آزمون 1350 وسيله سنجش و توزین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: وسايل سنجش مشمول مقررات استاندارد اجباري است و براین اساس بازرسان اين اداره كل و شركتهاي تائيد صلاحيت شده به صورت مستمر از واحدهاي صنفي و خدماتي بازديد می کنند.

وی با بیان اینکه وجود هرگونه اشکال در این وسایل، ضرر و زیان زیادی را برای عرضه کننده و مصرف کننده به همراه دارد، بیان کرد: یک درصد وسایل سنجش بازرسی شده در این استان معیوب بوده است.

وی تصریح کرد: به دارندگان دستگاههاي معيوب اخطار لازم برای رفع نقص با مهلت معين داده شده است و در صورت عدم به اخطارها، متخلفين به مراجع قضائي معرفي مي شوند.

رهنما عنوان کرد: وسایل توزینی که فاقد مشکل باشند، برچسب كنترل و بازرسي که حاوی نام وسیله، شماره شناسایی، تاریخ آزمون، تاریخ انقضاء و کد آزمایش کننده است، روي آنها نصب می شود.

وی از شهروندان خواست برای حفظ حقوق و اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش به وجود برچسب صحت عملکرد بر روی ترازوها توجه کنند.