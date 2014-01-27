519 طرح روستایی و عشایری در سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افتتاح و بهره برداری از این تعداد طرح با صرف اعتبار 574 میلیارد و 922 میلیون ریال تعداد 20 هزار و 644 خانوار روستایی و عشایری از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند.

رییس کمیته اجرایی روستایی و عشایری دهه فجر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سهم سازمان جهاد کشاورزی در ایجاد این طرح ها 167 پروژه با اعتبار 291 میلیارد و 313 میلیون ریال است که تعداد 978 خانوار روستایی را از خدمات ایجاد شده بهرمند می کند.

وی طرح های آماده بهره برداری در دهه فجر امسال در بخش کشاورزی را شامل 64 پروژه بهبود تولیدات دامی، تعداد 56 پروژه تولیدات گیاهی، 32 پروژه آب و خاک و امور فنی و مهندسی و تعداد 3 پروژه صنایع کشاورزی عنوان کرد و افزود: همچنین در این دهه فرخنده از 12 پروژه شیلاتی و منابع طبیعی نیز بهره برداری خواهد شد.

وی بهره برداری از تعداد 16 پروژه خانه بهداشت و پایگاه اورژانس جاده ای توسط دانشگاه علوم پزشکی، تعداد 61 پروژه بهسازی مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد، تعداد 26 پروژه احداث مدارس روستایی یک کلاسه تا 2 کلاسه، یک پروژه آبرسانی آب و فاضلاب روستایی، اجرای 21 طرح هادی روستایی و 135 طرح بهسازی مسکن و روستایی توسط بنیاد مسکن از جمله پروژه های آماده بهره برداری در این ایام عنوان کرد.

نجفی ادامه داد: در همین راستا 64 طرح مخابراتی روستایی، احداث 4 سالن ورزشی در مناطق روستایی، 8 طرح برق رسانی روستایی، 11 طرح سازمان بسیج سازندگی، 4تعداد طرح راه روستایی، یک طرح محیط زیستی و همچنین 2 طرح توسط سازمان بهزیستی مجموع پروژه های و طرح های روستاییو عشایری استان را تشکیل می دهد.

برنامه های فرهنگی کمیته روستایی و عشایری تشریح شد

وی برنامه های شاخص کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان را 135 طرح شامل افتتاحیه، نشست های مردمی و جشنواره ها در روستاها و مناطق عشایری عنوان کرد و افزود: تشکیل و فعال سازی 19 کمیته روستایی و عشایری در شهرستان های استان، دیدار باخانواده معظم شهدا و غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قران در روستا ها و همچنین برگزاری جشنواره های بومی و محلی از جمله برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده در این ایام است.

نجفی ارایه خدمات درمانگاهی و آزمایشگاهی و مایه کوبی دام به صورت رایگان، برگزاری جشنواره عرضه بهداشتی آبزیان و صید نمایشی و دوره آموزشی، برپایی نمایشگاه های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و گروه های خودیار زنان روستایی را نیز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در دهه فجر امسال برشمرد.