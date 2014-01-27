 استفاده از واژه های فرهنگستان در کتابهای درسی قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست غلامعلی حدادعادل رئیس و اعضای شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز دوشنبه 7 بهمن در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامعلی حدادعادل در سخنانی با اشاره به سابقه آشنایی سی ساله خود با وزیر آموزش و پرورش گفت: در همه جای دنیا وظایف اصلی وزارت آموزش و پرورش، آموزش زبان ملی است هر چه دوره های تحصیلی که توسط این وزارتخانه تدوین می شود، از دوران ابتدایی بیشتری برخوردار باشد، تکیه و تاکید بر زبان ملی در آن نظام آموزشی بیشتر صورت می پذیرد.

وی افزود: قوت گرفتن نسل آینده هر ملت در زبان ملی نهفته است. زبانی که به حفظ کیان ملی هر کشور کمک و درک تاریخ آن ملت را میسر می کند. اگر دانش آموزان ما در موضوع زبان فارسی ضعیف بار بیایند، ما تنها در یک موضوع ضعف نداریم بلکه مجموعه ای از مطالب توسط آنها درک نخواهد شد. به عبارت دیگر ضعف در فارسی، ضعف در عموم درس ها را با خود به همراه می آورد و باعث می شود که دانش آموزان در مقاطع تحصیلی بالاتر نتوانند فکرشان را بیان کنند، مطالبشان را بنویسند و در سخنی دچار ضعف خواهند شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: امروز عموم اساتید دانشگاه می دانند که دانشجویان ما در نگارش ضعف دارند و اندک دانشجویی است که وقتی ورقه های درسی اش را برای استاد می نویسد تسلطی به نثر داشته باشد و همه اینها برمی گردد به تلاش هایی که آموزش و پرورش باید در موضوع آموزش انجام دهد.

وی تاکید کرد: ما در فرهنگستان تصدیق داریم که هیچ دستگاهی امروز در کشور به اندازه آموزش و پرورش در حفظ و تقویت زبان فارسی مسئولیت و نقش ندارد اگر کار آموزش و پرورش درست باشد نقش موسساتی مانند ما نیز موثر خواهد بود. هر نوع تصمیمی که در آموزش و پرورش از حیث برنامه‌ریزی در موضوع تالیف انجام شود در مقیاس میلیونی بر نسل های ما تاثیر می گذارد. به همین خاطر اگر در این وزارتخانه تصمیم گرفته شود که دو درس انشاء و دستورزبان نمراتش تجمیع شود می‌تواند موجب محو شدن یکی از آنها شود.

حدادعادل در ادامه به بیان برخی از خواسته های فرهنگستان از وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: ما از دو سه سال پیش دغدغه درس انشاء را داشته ایم خوشحال هم شدیم که رئیس جمهورمان امسال از وزارتخانه خواسته است تا ساعتی را به موضوع انشاء و کتابخوانی اختصاص دهد به همین خاطر علاقه داریم تا از آخرین تصمیمات گرفته شده در این مورد مطلع شویم. موضوع دیگر بحث مطرح شده از سوی جناب آقای یونسی مشاور اجتماعی رئیس جمهور است که به بحث آموزش زبان‌های مادری در استان ها اشاره دارد و فرهنگستان مایل است بداند این موضوع پیچیده و ظریف که گاهی هم به امنیت ملی پیوند می خورد چگونه در حال بررسی است.

وی همچنین خواستار اطلاع از وضعیت رعایت رسم الخط فارسی مصوب فرهنگستان در کتب درسی، نحوه استفاده از واژه های مطلوب فارسی در کتب درسی و نیز توضیح در مورد وضعیت ویراستاری کتاب‌های درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگستان شد.

در ادامه این نشست علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری در چهارشنبه هفته گذشته اظهار داشت: در آن دیدار مقام معظم رهبری نیز تاکید فراوانی بر حفظ زبان فارسی در آموزش و پرورش داشتند و خوشحالم که امروز نیز از سوی فرهنگستان مطرح می شود.

وی ادامه داد: در موضوع ایجاد زنگ انشاء و کتابخوانی که آقای روحانی در اول مهر ماه آن را مطرح کردند ما یک کمیته نظارتی را در وزارتخانه فعال و چند پیشنهاد نیز برای ایجاد زنگ درسی انشاء به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کردیم که البته رئیس آن شورا نیز رئیس جمهور است و باید این پیشنهادات در آن شورا به تصویب برسد. البته برنامه های ما برای هر سال تحصیلی در تیر ماه بسته می‌شود و طبیعی است که در سال تحصیلی جاری امکان مانور حول این موضوع را نخواهیم داشت.

فانی تاکید کرد: با وجود این مساله در دوره ابتدایی امکان حرکت ما وجودداشته و از ساعات آموزشی زبان فارسی زنگ خاصی جدا شده و به موضوع انشاء اختصاص یافته است. در دوره راهنمایی تحصیلی نیز پیشنهاد کرده ایم تا یک ساعت از ساعت های تدریس ادبیات فارسی به موضوع کتابخوانی اختصاص پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به موضوع آموزش زبان مادری اشاره کرد و گفت: مطابق اصل 15 قانون اساسی آموزش ادبیات بومی و قومی می بایست صورت پذیرد و آقای رئیس جمهور هم در نطق های انتخاباتیشان این قول را داده اند. برای این منظور ما کمیته ای را تشکیل داده ایم تا به این بحث رسیدگی کنند و در کنار آن اتاق فکری نیز فعال شده و عده ای به آن دعوت شدند تا بر روی آن به صورت تلفیقی کار کنند.

فانی همچنین به موضوع کتاب های درسی اشاره کرد و گفت: به دلیل حساسیت این کتاب ها سعی ما بر این است که تنها بر پایه منابع قابل اتکاء به تالیف این کتاب ها بپردازیم و استفاده از واژه های مصوب فرهنگستان برای تالیف آنها قطعی است.