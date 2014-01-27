برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گچساران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه فجر شهرستان گچساران که با حضور روسای ادارات و نهادها در محل فرمانداری این شهر برگزار شد، گفت: برنامه های دهه مبارک فجر با نواختن زنگ انقلاب در صبح روز 12بهمن در کلیه مدارس این شهر آغاز خواهد شد.

شفیعی از دیگر برنامه های 12بهمن را رژه یک هزار و 500 نفر موتورسوار، حضور در بوستان شهدای گمنام و گلزار شهدا عنوان کرد و افزود: در این روز از نقاشی 35متری در محل گلزار شهدا رونمایی می شود.

فرماندار گچساران تصریح کرد: افتتاح چندین پروژه عمرانی و برگزاری یادواره شهدا وشب شعر و خاطره در مساجد این شهر از دیگر برنامه های گرامیداشت دهه فجر است.

شفیعی همچنین از مراسم بزرگ تجلیل از فرزندان شاهد شهرستان گچساران خبر داد و گفت: از 263 نفر از فرزندان شهدا طی مراسمی تجلیل خواهد شد.

وی افزود: مراسم گرامیداشت شهدای اصناف و بازاری با حضور مسئولان و کسبه گچساران در مسجد بیت العباس این شهر برگزار می شود.

شفیعی همچنین از تشکیل 10 کمیته برای برگزاری هرچه بهتر مراسم گرامیداشت دهه فجر در گچساران خبر داد و بیان داشت: کلیه برنامه های اجرایی در ایام الله دهه فجر با مشارکت این کمیته ها برنامه ریزی می شود.