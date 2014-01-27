تجلیل مردم ورامین از جوان اهدا کننده عضو/ جوان 22 ساله ای که به شش نفر زندگی دوباره بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز با حضورم مسئولان و مردم قدرشناس ورامین مراسم بزرگداشت محمد حسن قربی جوان امدادگری که اعضای بدن خود را برای نجات بیماران اهدا کرد در حسینیه 14 معصوم(ع) این شهرستان برگزار شد.



در این مراسم نیروهای هلال احمر با آوردن تاج های گل و قرائت فاتحه، یاد همکار و دوست صمیمی شان را گرامی داشتند و اعلام کردند که اکنون یاد محمد حسن در وجود 6 نفر برای همیشه باقی مانده است.



یاری رساندن به نیازمندان سرلوحه زندگی 22 ساله جوان ورامینی بود



یکی از دوستان محمد حسن قربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمدحسن از جمله جوانان با ایمان و مخلصی بود که همواره سعی در کمک رسانی به مردم در شرائط سخت و دشوار را داشت و اعلام کرده بود که دوست دارد در مناطقی به مردم خدمت کند که به وجود او نیاز بیشتری است.



عضو جمعیت هلال احمر ورامین افزود: محمدحسن با علاقه و درخواست خود امداد در جاده ها را قبول کرد و رنج دوری از خانواده را متحمل شد تا مردم ایران در آسایش و امنیت به سفر بپردازند.



یکی دیگر از همکاران محمدحسن در حالی که اشک از چشمانشان جاری شده بود ادامه داد: محمدحسن نه تنها در دوران حیات خود نشان داد که یک مسلمان حقیقی است بلکه با دریافت کارت اهدای عضو و اهدای اعضای خود به شش بیمار نیازمند نشان داد که پیروی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مبنی بر یاری رساندن به نیازمندان سرلوحه زندگی 22 ساله این جوان ورامینی است.

پدر محمدحسن از جانبازان شیمایی دفاع مقدس است



حاج علی قربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده محمدحسن، خانواده ای متدین و مذهبی هستند به طوری که پدر وی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس بود که همواره حضوری فعال در جبهه های جنگ داشت.



پدبزرگ جوان 22 ساله ورامین افزود: محمدحسن جوانی با ایمان و معتقد بود که همواره برای حل مشکلات و کمک به نیازمندان سر از پا نمی شناخت و پس از مرگ نیز با اهدای اعضای بدنش به یاری نیازمندان شتافت.

محمدحسن در خدمت به مردم کوتاهی نکرد



حمیدرضا کرمانشاهی رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد حسن قربی از نیروهای کارآمد و جوان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین بود که از سال 1385 با عضویت در این جمعیت، خدمت رسانی به مردم را سرلوحه فعالیت خود قرار داد.



رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین افزود: این جوان با ایمان در طول دوران خدمت 7 ساله خود در خدمت به مردم کوتاهی نکرد و همواره با حضور در جاده های بین شهری وظیفه امدادرسانی به مسافران را بر عهده داشت و از این کار لذت می برد.



وی ادامه داد: محمد حسن قربی برای دریافت کارت پایان خدمت خود به جاده مخصوص کرج رفت تا کارهای پایان خدمت خود را انجام دهد که متأسفانه در اثر برخورد شدید با یک دستگاه خودرو، به شدت آسیب دید و به نزدیک مرکز درمانی انتقال پیدا کرد.

کرمانشاهی اضافه کرد: پس از هفت روز تلاش مداوم پزشکان، متأسفانه تلاش های پزشکی نتیجه نداد و محمد حسن دچار مرگ مغزی شد و از آنجایی که این جوان 22 ساله از گذشته با عضویت در مرکز اهدای اعضا، خواستار پیوند اعضای خود پس از مرگ شده بود، با رضایت خانواده صبور و مقاوم اش، این پیوند انجام گرفت.



خانواده محمدحسن اوج ایثار و گذشت را به معرض نمایش گذاشتند



این مسئول عنوان کرد: خانواده محمد حسن نیز در این جریان اوج ایثار و گذشت خود را به معرض نمایش گذاشتند و از همان ابتدا با اهدای اعضای بدن محمد حسن موافقت کردند و بدین ترتیب این جوان 22 ساله به 6 نفر زندگی دوباره بخشید.



وی بیان داشت: پس از انجام آزمایشات لازم کبد، کلیه و دریچه قلب محمد حسن به 6 بیمار نیازمند پیوند زده شد و نام محمد حسن برای همیشه در تاریخ ورامین به یادگار ماند.



کرمانشاهی افزود: عمل اهدای عضو یک حرکت خداپسندانه است که در دین مبین اسلام بر این مهم تأکید شده و در قرآن کریم خداوند می فرمایدکه هر که نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.



گفتنی است در این مراسم پیام تسلیت دکتر فرهادی رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز قرائت شد.