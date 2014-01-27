به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکیپی» ویژه کودکان ساخته شده بود. قهرمان اصلی داستان هم یک کانگوروی باهوش بود که کارهای جالبی می‌کرد.



کارتون «اسکیپی» داستان کانگورویی به نام اسکیپی و پسری به نام سانی است.



«اسکیپی» که یکی از شناخته ‌شده‌ترین محصولات فرهنگی استرالیاست، از 1965 تا 1968 در قالب سه فصل و مجموعا 91 اپیزود 30 دقیقه‌ای ساخته شد و در 128 کشور از جمله ایران روی آنتن رفت.

