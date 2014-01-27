به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکیپی» ویژه کودکان ساخته شده بود. قهرمان اصلی داستان هم یک کانگوروی باهوش بود که کارهای جالبی میکرد.
کارتون «اسکیپی» داستان کانگورویی به نام اسکیپی و پسری به نام سانی است.
«اسکیپی» که یکی از شناخته شدهترین محصولات فرهنگی استرالیاست، از 1965 تا 1968 در قالب سه فصل و مجموعا 91 اپیزود 30 دقیقهای ساخته شد و در 128 کشور از جمله ایران روی آنتن رفت.
سریال «اسکیپی» یکی از مجموعههای نوستالژیک تلویزیون از هشتم بهمن ماه روی آنتن شبکه تماشا میرود.
به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکیپی» ویژه کودکان ساخته شده بود. قهرمان اصلی داستان هم یک کانگوروی باهوش بود که کارهای جالبی میکرد.
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