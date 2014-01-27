  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۶

«اسکیپی» به تلویزیون برمی‌گردد

«اسکیپی» به تلویزیون برمی‌گردد

سریال «اسکیپی» یکی از مجموعه‌های نوستالژیک تلویزیون از هشتم بهمن ماه روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکیپی» ویژه کودکان ساخته شده بود. قهرمان اصلی داستان هم یک کانگوروی باهوش بود که کارهای جالبی می‌کرد.

کارتون «اسکیپی» داستان کانگورویی به نام اسکیپی و پسری به نام سانی است.

«اسکیپی» که یکی از شناخته ‌شده‌ترین محصولات فرهنگی استرالیاست، از 1965 تا 1968 در قالب سه فصل و مجموعا 91 اپیزود 30 دقیقه‌ای ساخته شد و در 128 کشور از جمله ایران روی آنتن رفت.
 

کد مطلب 2222854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها