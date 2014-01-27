جشنواره های بزرگ بومی محلی خلیج فارس در پارسیان برگزار خواهد شد

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشنواره بزرگ خلیج فارس در دهه مبارک فجر امسال در کوشکنار، اظهار داشت:این جشنواره ها در سه قسمت نمایشگاهها ، بازیهای محلی و جنگ برگزار خواهد شد.

وی گفت: هماهنگی و برنامه ریزی های لازم جهت اجرای جشنواره های بومی و محلی ویژه دهه فجر در منطقه تفریحی و گردشگری بخش کوشکنار پارسیان صورت گرفته است .

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان گفت: دهه‌فجر بهترین فرصت است تا بتوانیم دستاوردهای نظام را به درستی با مردم بویژه نوجوانان که در ایام انقلاب نبودند در میان بگذاریم .

اسدی با اشاره به برنامه های این اداره در دهه فجر امسال گفت: محوریت تمام برنامه‌های فرهنگی دهه فجر اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی، پاسداشت آن و انتقال پیام انقلاب به نسل جوان است.