اتخاذ 116 تصمیم در سفر استاندار فارس به قیروکارزین و فیروزآباد

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در سفر به شهرستان قیروکارزین 70 تصمیم و در سفر به شهرستان فیروزآباد نیز 46 تصمیم اتخاذ شد.

وی گفت: استاندار فارس از روز جمعه سفر خود را به شهرستانهای مذکور آغاز کرد و تا یکشنبه نیز ادامه داشت.

مسئول ستاد هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای شهرستانی استاندار فارس ادامه داد: در این سفر استاندار فارس و تعدادی از مدیران استانی و مدیران ستادی استانداری و همچنین مدیران دستگاه های اجرایی فارس با مردم ، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران دیدار کردند و در گلزار شهدای شهرهای قیر، کارزین، امام شهر، مبارک آباد، افزر، فیروزآباد، میمند حضور یافته و همچنین از چند طرح و پروژه عمرانی و صنعتی بازدید کردند.

فیاض پور با اشاره به اینکه در جلسات شورای برنامه ریزی با حضور استاندار و مدیران دستگاه ای اجرایی در شهرستان قیروزکارزین 70 تصمیم و در فیروزآباد نیز 46 تصمیم اتخاذ شد، افزود: این تصمیمات در بخشهای مختلف عمرانی، بهداشتی ، درمانی و... بوده است.

وی ضمن اشاره به برخی از این تصمیمات نیز اظهار داشت: حل مسائل گازرسانی و آبرسانی به کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد، حل مسائل مربوط به بند انحرافی و کانالهای انتاقل آب پایین دست سد سلمان فارسی، حل مشکلات روستای آتشکده که در حریم میراث فرهنگی واقع شده ازجمله این تصمیمات است.

مسئول ستاد هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای شهرستانی استاندار فارس ادامه داد: حل مسائل و مشکلات بهداشتی درمانی بیمارستان قیرو کارزین، تعیین تکلیف اراضی شهر میمند در حوزه وقف، گازرسانی و برق رسانی به شهرک صنعتی قیر و... ازجمله دیگر تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی شهرستانهای قیروکارزین و فیروزآباد با حضور استاندار و سایر مدیران است.