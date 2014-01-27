عوامل پیدا شدن جسد جوان 18 ساله ورامینی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان ورامین و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، سردار سیروس فتحی فرمانده انتظامی شرق استان تهران، محسن خوانساری فرماندار ورامین و اعضای شورای اداری شهرستان ورامین از مأموران آتشنشانی، هلال احمر و سایر دستگاههای امدادرسان که در طول 11 روز تلاش شبانه روزی موفق به پیدا کردن جسد جوان 18 ساله ورامینی شدند تقدیر بعمل آمد.



محسن خوانساری در این مراسم اظهار داشت: از زمان اعلام خبر مفقود شدن جوان ورامینی به نیروهای امدادی شهرستان ورامین، مأموران آتشنشانی و امدادرسانان با حضور در محل حادثه سعی در نجات جان جوان 18 ساله ورامینی داشتند.



فرماندار ورامین افزود: در این راستا یازده روز مأموران امدادی شهرستان ورامین با تلاش بی وقفه سعی کردند تا هر چه زودتر به این مسأله رسیدگی کرده و اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاههای امدادی شایسته تقدیر و سپاس است.



وی ادامه داد: در ابتدا با نظر کارشناسان سعی شد تا آب های موجود در داخل قنات با استفاده از پمپ خارج شود تا زمینه پیدا شدن این جوان فراهم آید اما با توجه به زه موجود در اراضی پایین دست ورامین و حجم بسیار آب در قنات پمپاژ آب نتیجه نداد.



خوانساری اضافه کرد: در مرحله بعد از کسانی که این قنات ها را حفر کردند درخواست شد تا زمینه نجات این فرد را فراهم کنند اما این مسأله نیز نتیجه نداد تا تصمیم گرفته شد تا با استفاده از غواص عملیات جستجو ادامه یابد و به دلیل اینکه قنات های موجود در منطقه بسیار فرسوده بود و در جریان عملیات، ممکن بود دچار ریزش شوند به همین علت عملیات نجات با در نظر گرفتن ایمنی در حال دنبال شد.



این مسئول ادامه داد: به علت دو طبقه بودن قنات و ساختار پیچیده آن جسد بعد از بالا آمدن به سقف قنات گیر کرده بوده و غواصانی که به داخل قنات طبقه پایین می رفتند کف چاه را می گشتند و متوجه جسد در سقف قنات نمی شدند.



وی بیان داشت: پس از اینکه عملیات نجات به بن بست خورد، با سه نفر از غواصان حرفه ای که برای انجام مأموریت های سخت و ناممکن آموزش دیده اند، قرار داد بسته شد و مبلغ 30 میلیون تومان پرداخت گردید تا زمینه آزادی جوان ورامینی فراهم شود.



‌خوانساری گفت: این غواصان پس از چند بار حضور در چاه، خواستار استفاده از دوربین های سرچ کم شدند که این دوربین ها فقط دو تا در کشور وجود دارد که مبلغ هریک از آنها حدودا 700 میلیون تومان می باشد که شهرداری این دستگاه ها را کرایه کرد و به خوبی همه فضاهای قنات را مورد عکس برداری قرار داد.