برگزاری نشست هماهنگی جشنهای مردمی دهه فجر با بزرگان ایلات و طوایف کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی جشن های مردمی دهه فجر با حضور بزرگان ایلات و طوایف و سران عشایر در فرمانداری شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

فضل الله رنجبر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز بزرگان ایلات و طوایف کرمانشاه و سران عشایر در فرمانداری شهرستان کرمانشاه گرد هم آمدند تا برای برگزاری و مشارکت در جشن های مردمی بزرگداشت ایام پیروزی انقلاب علاوه بر اعلام آمادگی هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

رنجبر با اشاره به اینکه عشایر ذخائر انقلاب هستند، گفت: در جلسه امروز هماهنگی های لازم برای برگزاری جشن های دهه فجر انجام و هر یک از بزرگان عشایر در این خصوص اعلام نظر کردند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه ادامه داد: عشایر استان کرمانشاه همواره و در همه مراحل انقلاب اسلامی پشتیبان نظام و مرزداران غیوری بوده اند که در عرصه تولید و پیشرفت اقتصادی کشور مخصوصا در عرصه های دامپروری و زیر بخش های آن موثر بوده اند.

وی گفت: همچنین در ایام دهه مبارک فجر برنامه ریزی لازم برای خدمت رسانی به عشایر انجام شده است.