تولید 23 درصد تخم مرغ کشور در استان تهران/ رتبه نخست استان در تولید 9 محصول مهم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه شورای اداری شهرستان ورامین با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران، سردار سیروس فتحی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، سید محمد موسوی مدیر کل جهاد کشاورزی استان تهران، محسن خوانساری فرماندار ورامین و مدیران و مسئولان شهرستان ورامین در سالن شهید رجایی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام سید محسن محمودی در این نشست با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب عظیم اسلامی در 22 بهمن‌ماه وارد سی و شش سالگی می ‌شود که این انقلاب، عظیم ‌ترین رخداد اسلامی بعد از غیبت امام عصر(عج) است و از آن می ‌توان به عنوان بزرگ ‌ترین معجزه تاریخ معاصر نام برد که به هیچ وجه با محاسبات مادی قابل تصور نیست.



باید دهه فجر بر كام فجر آفرينان شيرين تر بيايد



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: پافشاری نظام اسلامی بر مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی به مدد پایداری و استقامت ملت ایران، عامل بروز موج بیداری اسلامی در دنیا شده و بر عظمت این انقلاب به عنوان الگوی سایر کشورها افزوده است.



محمودی متذکر شد: فرصت خدمت كردن به مردم به هر فردي داده نمي‌شود و كساني كه داراي مسئوليت در نظام اسلامي مي شوند، بايد قدر اين فرصت ها را بدانند و باید توجه داشت که دوران مسئوليت زودگذر است و بايد از اين فرصت زودگذر براي حل مشكلات مردم استفاده كرد.



وی ادامه داد: اين مردم كه فجر را آفريدند لايق خدمتند لذا تمام ادارات و نهادها خصوصا ادارات خدماتي، ببينند چه مي توانند بكنند كه فجر بر كام فجر آفرينان شيرين تر بيايد، با خدمت رساني از مردم قدرداني كرده و دست در دست هم زمينه ساز حضور گسترده مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن باشيم.



محمودی اضافه کرد: در ستاد دهه فجر ورامین 18 کمیته وجود دارد که این کار گروه ها هر یک دارای زیرمجموعه هایی هستند، خوشبختانه اکثر مدیران منطقه در این زمینه صاحب تجربه اند و باید با استفاده از این تجارب در جهت گرامیداشت دهه فجر تلاش دوچندان کرد.



این مسئول عنوان کرد: باید نوآوری در طراحی و اجرای برنامه‌ ها وجود داشته باشد، دشمن همواره در حال توطئه علیه نظام است، باید ظرفیتهای خود را به کار بسته تا خروجی مطلوبی داشته باشیم و برنامه‌ ها منسجم باشند.



مردم ایران در روز 22 بهمن پاسخ وزیر خارجه آمریکا را خواهند داد



امام جمعه موقت ورامین با اشاره کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه تأکید کرد: دبیر کل سازمان ملل از ایران رسما دعوت به عمل آورد ولی در فاصله کوتاهی دعوت خود را پس گرفت و این مسئله جایگاه و استقلال سازمان ملل را زیر سوال برد و به جهان نشان داد که سازمان ملل ابزار دست آمریکا و قدرتمندان مستکبر است.



وی یادآور شد: ایران هیچ نیازی به حضور در این اجلاس نداشته و ندارد و این مذاکرات ژنو است که محتاج حضور ایران است زیرا همه صاحبنظران سیاسی می دانند که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خاورمیانه و ابر قدرت معنوی جهان در سرنوشت سوریه نقش دارد و با صراحت اعلام کردند که مذاکرات بدون حضور ایران به سرانجام مطلوبی نمی رسد.



محمودی تصریح کرد: اگر امروز وزير خارجه نادان امريكا اظهار مي كند كه گزينه نظامي روي ميز است نشانه قدرت انقلاب است و ملت ايران پاسخ اين ياوه گويي هاي تكراري مقامات امريكايي را در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داد.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه یاد و خاطره روزهای پیروزی انقلاب هیچگاه از اذهان ملت ایران محو و فراموش نخواهد شد، اظهار داشت: ملت ایران برای تحقق حاکمیت اسلام و قرآن، خون های زیادی را تقدیم کرده و این ملت، همواره راه شهدای والامقام را ادامه می دهد.



تولید 53 درصد قارچ کشور در استان تهران



در ادامه این نشست مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران در سخنانی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در شهرستان ورامین اظهار داشت: توجه به بخش کشاورزی می تواند زمینه ساز توسعه در کشور شود و بسیاری از مشکلات موانع امنیت غذایی در کشور با توجه بیشتر به کشاورزی قابل حل خواهد بود.



سید محمد موسوی افزود: شهرستان ورامین از قطب های کشاورزی استان تهران محسوب می شود و برخی از محصولات کشاورزی و لبنی تهران در این منطقه کشت و مورد استفاده قرار می گیرد.



وی ادامه داد: استان تهران با توجه مسئولان و تلاش کشاورزان و دامداران توانسته است به عنوان یکی از مراکز اصلی تأمین مواد غذایی کشور محسوب شود به طوری که 12 درصد گوشت و شیر، 53 درصد قارچ، 23 درصد تخم مرغ تولید کشور و 50 درصد گل شاخه بریده مورد نیاز کشور در استان تهران تولید می شود.



موسوی اضافه کرد: اکنون بیش از هفت هزار واحد تولیدی در سطح استان تهران به فعالیت مشغول هستند که تاکنون در 9 نحصول مهم و اساسی توانسته اند رتبه های برتر را از آن خود بکنند که این امر شایسته تقدیر و توجه بیشتر به این مناطق است.



35 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفتند



وی عنوان کرد: یکی از موانع بزرگ و اساسی مقابل کشاورزان، کمبود آب کشاورزی است که سعی شده است تا با استفاده از شیوه آبیاری نوین این مشکلات به کم ترین میزان برسد و با تلاش مسئولان بیش از 35 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این مناطق مورد آبیاری نوین قرار گرفتند.

این مسئول بیان داشت: متأسفانه یکی از مشکلات اساسی و عمده در شهرستان ورامین نیز کمبود آب کشاورزی است که سبب شد که در سال گذشته بین 40 تا 60 هزار هکتار از اراضی این مناطق که تا سال قبل از آن زیر کشت بود، بدون استفاده مانده و تنها 38 هزار هکتار از اراضی مورد کشت قرار گیرد.