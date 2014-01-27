دانشگاه ابوموسی دانشجوی کارشناسی ارشد جذب می کند/ تاکید بر تکمیل قایق های هیبریدی دربندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری بعدازظهر دوشنبه در جمع هیئت رئیسه این دانشگاه با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، این ایام را یادآور دلاور مردی ها و جانفشانی های ملتی دانست که از ظلم ، ستم و ناعدالتی خسته شده بودند و برای رسیدن به استقلال و آزادی دست به قیام همه جانبه زدند و با توکل به خدا و پشتوانه امام راحل (ره) سد طاغوتیان را در هم شکستند و همه معادلات جهان را بر هم زدند تا پرچم اسلام را در قله های افتخار ایران زمین به اهتزاز در آورند.

وی، حفظ این آرمان ها را از وظایف مردم به خصوص دانشگاهیان قلمداد کرد و گفت: همه در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) تا انقلاب مهدی موعود در مسیر امام و انقلاب حرکت خواهیم کرد.

باقری، با اشاره به توسعه یافتگی دانشگاه ها ؛ ظرفیت استان هرمزگان را در توسعه آموزش عالی خوب ارزیابی کرد و افزود: امروز اقتدار کشور ها ناشی از تولید علم است و سرانه تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته در بحث تولید علم و فناوری بسیار چشمگیر و بارز است.

رئیس واحد بندرعباس با تاکید بر نیاز سنجی دانشگاه افزود: امروز دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مشگلی ندارند ولی این به مفهوم رسیدن به توسعه نیست، زیرا رسیدن به توسعه جامع و پایدار نیاز به یک همت ملی دارد تا در آن دانشگاه با ایده و افکار جدید نیاز سنجی جامعه را در عرصه صنعت و تکنولوژی دنبال کنند و بتوانند ایده های نوآور را به مرحله تولید انبوه برسانند و در جهان با فروش تولیدات خود به جوامع مختلف تولید ثروت کنند و این ثروت بتواند چرخه صنعتی و تکنولوژیکی جامعه را به اوج برساند.

وی آینده نگری را شرط ماندگاری و تدوام خواند و تاکید کرد: برای ماندن در میان جوامع در حال رشد، باید از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

باقری مقایسه خود را با دانشگاه های مجاور غیر منطقی خواند و افزود: این مقایسه باید منطقه ای، ملی و گاهی نیز جهانی باشد تا بتوان در افق پیش رو به واقعیت های ملموس علم و صنعت نزدیک شد.

دبیر هیئت امنای استان هرمزگان ، وجود اساتید مجرب را در ایده دادن و سمت وسو بخشیدن به دانشجویان مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: استاد خوب باید بتواند با دانشجو رابطه اجتماعی خوبی برقرار کند، به دانشجو ایده بدهد و دانشجو را نوآور ، مبتکر و خلاق بار بیاورد زیرا یک دانشجوی فارغ التحصیل باید خودش کارآفرین خوبی نیز باشد در غیر اینصورت هیچ موفقیتی در فراغت از تحصیل این دانشجو وجود ندارد.

وی با اشاره به ساخت قایق های هیبریدی دانشگاه با همکاری واحد قزوین گفت: امروز اقتصاد کشور وابسته به نفت است و تکنولوژی ساخت قایق های خورشیدی می تواند شعار توسعه یافتگی این دانشگاه را جامع عمل بپوشاند و کمک شایان تجلیلی به حمل و نقل دریایی نماید و از طرفی نیز با بومی سازی این صنعت ، ثروت هنگفتی نسیب دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد و این افتخاری است که جاودانه می ماند.

باقری، به افزایش رشته های دانشگاه آزاد جزیره استراتژیک ابوموسی اشاره کرد و گفت: با توجه به نگاه ملی این دانشگاه به این نقطه استراتژیک، در سال آینده سه رشته کارشناسی ارشد به رشته های این واحد دانشگاهی افزوده می شود و در این مقطع نیز دانشجو پذیرش می کنیم.

رئیس واحد بندرعباس با قدردانی از هیات رئیسه واحد بندرعباس خواستار تعامل و تلاش بیشتر آنان برای رسیدن به توسعه و ارتقای علمی این واحد دانشگاهی شد.