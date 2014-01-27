جلیلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری پیشوا شد/ یزدان خانی به سازمان اتوبوسرانی ورامین بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ورامین از زحمات چند ساله سید جمال جلیلی در معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری ورامین و سرپرستی این فرمانداری تقدیر شد.



گفتنی است سید جمال جلیلی با حکم عباس ملکوتی خواه فرماندار شهرستان پیشوا جایگزین هادی تمهیدی معاون سابق سیاسی و امنیتی شهرستان پیشوا که به تازگی به سمت معاوت فرمانداری پاکدشت منصوب شده است، شد.



لازم به ذکر است که سید جمال جلیلی است سه مرتبه و در فواصل مختلف سرپرست فرمانداری ورامین شد و در همان ایام مسئولین معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری را نیز بر عهده داشت.



خانی رییس سازمان اتوبوسرانی ورامین شد



با حکم رییس شورای اتوبوسرانی شهرستان ورامین، یزدان خانی به عنوان رییس جدید سازمان اتوبوسرانی ورامین مصوب شد، پستی که به مدت 4 سال از سال 1380 عهده دار آن بود.



یزدان خانی از سال 1388 با حکم فرماندار وقت ورامین و رییس شورای حمل و نقل به عنوان مدیر عامل تاکسیرانی ورامین انتخاب شد و مدت چهار سال عهده دار این مسئولین بود.



گفتنی است رییس اتوبوسرانی به پیشنهاد شهرداری و شورای اسلامی شهر به شورای اتوبوسرانی معرفی و در صورت موافقت رییس ورا، خکم رییس اتوبوسرانی امضا خواهد شد.



حسینی نسب رییس سازمان تاکسیرانی ورامین شد



پس از نقل مکان یزدان خانی از سازمان تاکسیرانی به سازمان اتوبوسرانی ورامین، به پیشنهاد شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین و با موافقت محسن خوانساری فرماندار و رییس شورای حمل و نقل و ترافیک ورامین، سید حسین حسینی نسب به عنوان رییس جدید سازمان تاکسیرانی جایگزین یزدان خانی شد.