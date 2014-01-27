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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

حجت الاسلام سیفی کناری:

هزار موقوفه در فریدونکنار و بابلسر شناسایی شده است

هزار موقوفه در فریدونکنار و بابلسر شناسایی شده است

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فریدونکنار و بابلسر از شناسایی چهار وقف جدید سالجاری در این مناطق خبر داد و گفت: تاکنون حدود هزار موقوفه در شهرستان شناسایی شده است.

حجت الاسلام مصطفی سیفی کناری در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به موقوفات و احیای آن را از مهمترین برنامه های بیان کرد و گفت: در این راستا امسال چهار وقف جدید در منطقه شناسایی و ثبت شده است.

وی اظهار داشت: اجرای نیات واقفان نیز از دیگر برنامه هاست که در این راستا نیز سند اجاره ای تنظیم و درآمد آن صرف اجرای نیات می شود.

وی با اشاره به ثبت 28 فقره سند سالجاری یادآورشد: موقوفات باید اصل خودبازگردند و برای احیای آن باید برنامه ریزی شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فریدونکنار و بابلسر به طرح های مهم این اداره اشاره و اضافه کرد: آرامش بهاری، نشاط معنوی، سوگواره یاس نبوی، بصیرت عاشورایی و ... از جمله برنامه های فرهنگی است.

حجت الاسلام سیفی کناری افزود: غباروبی بقاع شاخص، مزار شهدا و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه تصاویر از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

وی با اشاره به رشد درآمد موقوفات شهرستان، میزان رشد آن را حدود 30 درصد بیان کرد.

کد مطلب 2222870

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