محوریت اصول دینی بر فعالیت ها و برنامه ریزی نظام آموزشی ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خداپرستی بعدازظهر دوشنبه در همایش یک روزه معاونین پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مناطق استان که به میزبانی رودان برگزار شد، اظهار داشت: محصول علم آموزی و بالندگی فکری باید بشریت باید راه انسانها را برای رسیدن به قرب الهی هموارتر سازد.

وی افزود: لزوم رسیدن به قرب الهی که هدف خلقت انسانها نیز بشمار می رود، در سایه نهادینه کردن اصول دین واعتقادات مذهبی میسر است که باید در مدارس و خانواده ها شکل بگیرد.

خداپرستی تصریح کرد: امروزه دشمن برای به زانو درآوردن اراده پولادین ملت ایران،همین اعتقادات دینی مردم را نشانه رفته و دست به حمله گسترده وتهاجم فرهنگی علیه کشور ایران زده است. در این راستا، اصول و اعتقادات دینی باید در برنامه ریزی ها و فعالیت های مدارس بیش از پیش نمایان گر باشد تا جوانان آینده در برابر این تهاجم گسترده فرهنگی بیمه شده باشند.

بیان داشت: قلب دانش آموزان مانند لوح سفیدی می مانند که با قرار گرفت در برابر فعالیت های پرورشی و قرآنی وهدایت شدن در این زمینه، رنگ خدایی پیدا می کند و باعث افزایش تحمل و تاب آوری در دانش آموزان در برخورد با مسائل و معضلات جامعه می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان بر انعکاس مطلوب فعالیت های انجام شده در مدارس تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر معاونین پرورشی و فرهنگی به خبر رسانی و بازتاب فعالیت های پرورش مدارس شد.

این مسئول بازگو کردن فعالیت های انجام شده در بعد پرورشی به اولیا و جامعه راباعث افزایش حس اعتماد در بین والدین برشمرد بیان داشت: اهمیت قائل شدن به انعکاس مطلوب فعالیت های پرورشی و قرآنی صورت گرفته در مدارس، همکاری و مشارکت بیشتر والدین را در امورات پرورشی را فراهم می کند.

خداپرستی خاطرنشان کرد: کسانی که در دستگاه تعلیم و تربیت فعالیت دارند بایدمثبت نگر باشند و به مسائل آموزشی و تربیتی مدارس نگاه خوشبینانه داشته باشند و داشتن این نگاه مسیر حرکت تعلیم و تربیت کشور را هموارتر می سازد.